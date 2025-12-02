Victoria abultada para Argentina en el cierre de la ventana del basquet

Detrás de un sobresaliente segundo tiempo, el combinado albiceleste derrotó a su par centroamericano en su segunda y última presentación del itinerario actual rumbo al certamen internacional que tendrá lugar en Qatar en 2027. El elenco nacional no permitió equivalencias a partir del segundo tiempo y tuvo varios puntos altos a nivel individual, por lo que seis jugadores anotaron en doble dígito, liderados por los 18 de Deck.

Argentina comenzó a marcar superioridad desde el arranque con una buena defensa, que cerró los caminos a la pintura de su rival, y una insistente tendencia a cargar el rebote ofensivo en el otro costado. Cuba se mantuvo en juego con un par de aciertos de larga distancia y recién a falta de cinco minutos consiguió su primer doble. Pero si bien el elenco nacional ejecutó bien y consiguió buenos tiros, no tuvo efectividad y por eso, la ventaja fue de apenas uno al cierre del primer cuarto (19 a 18).

La tendencia se mantuvo en el comienzo del segundo, la visita aprovechó cada oportunidad para correr y empató el juego en un par de ocasiones ante un bache ofensivo del local, que seguía sin afinar la puntería de larga distancia. Pero la situación cambió drásticamente promediando el parcial. En los últimos cinco minutos del cuarto, Argentina metió una ráfaga de 12 a 1 que coincidió con el reingreso de Cáffaro, quien dominó la pintura y los tableros, con ocho puntos consecutivos, para darle a su equipo la primera ventaja de doble dígito del juego. Parcial de 22 a 9 y 14 unidades de ventaja al entretiempo (41-27).

El dueño de casa encontró su mejor versión al regreso de los vestuarios y terminó de liquidar el partido en pocos minutos. Con contundencia y goleo repartido, arrancó el tercer cuarto con un parcial de 13-0 que lo puso arriba por 27. Para colmo, Gabriel Deck volvió inspirado a la cancha, sumó diez puntos con dos triples para coronar un abrumador 34-13 en el tercero y cerrar con ventaja de 35 (75-40).

Con la victoria consumada, Argentina encontró la efectividad de tres puntos que no había tenido en la primera mitad ante un rival de rotación más corta que sintió el desgaste. Eso hizo que la máxima diferencia se extienda minuto a minuto. Pablo Prigioni rotó el plantel y les dio participación a los jugadores jóvenes que no había ingresado. El resultado final fue un contundente 105-49 para cerrar la primera ventana con registro de 2-0.

Argentina tuvo seis jugadores en doble dígito con Gabriel Deck como máximo goleador con 18 puntos. La dupla interior titular de Fran Cáffaro y Juan Fernández se combinó para 29 puntos y 13 rebotes. Nico Brussino aportó un doble-doble de 13 unidades y 13 tableros. El elenco nacional repartió 33 asistencias y ganó el segundo tiempo por 64-22 con nueve triples convertidos en ese lapso.

Los clasificatorios continuarán en 2026 con cuatro encuentros. El 27 de febrero de local ante Uruguay, el 2 de marzo frente a Panamá; mientras que el 2 de julio será en Uruguay y el 5 del mismo mes de visita en Panamá.