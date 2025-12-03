Bomberos de Domínico-Wilde distribuirán golosinas por las fiestas

Desde el Departamento de Prensa y Difusión de la institución destacaron que se trata de uno de los momentos más esperados del año. “Papá Noel vuelve a recorrer Domínico y Wilde con los Bomberos, y te invitamos a compartir en familia una tradición que llena de alegría nuestras calles y nuestro corazón”, señalaron.

Como cada año, el recorrido viene acompañado de una acción solidaria. Los Bomberos están realizando una colecta de golosinas que serán distribuidas durante la caravana navideña. En ese sentido, la institución invita a los vecinos a sumarse con donaciones para que cada niño pueda recibir una golosina en esta fecha especial.

“¿Te gustaría ser parte? Podés ayudarnos donando golosinas que vamos a repartir a los chicos de nuestros barrios. ¡Todo suma!”, expresaron. Los puntos de entrega habilitados son el Cuartel Central (Brandsen 4845); el Destacamento 1 (Salcedo 101); y el Destacamento 2 (Pino 6051).

El recorrido navideño llega en un año especial para los Bomberos Voluntarios de Villa Domínico y Wilde, que celebraron 113 años al servicio de la comunidad. A lo largo de su extensa trayectoria, la institución brindó asistencia en emergencias en todo el distrito de Avellaneda, actuando en incendios, rescates, accidentes vehiculares y diversas situaciones de riesgo.

Su labor no se limita al trabajo operativo: también realizan tareas de prevención, capacitación y concientización sobre seguridad vecinal, reforzando el vínculo con la comunidad y promoviendo conductas responsables.