Aferrado a la punta, Los Andes aparta los ojos de la Copa Argentina

La cédula del organismo de seguridad llegó y cambió los planes para el Milrayitas. Es que el duelo que se iba a llevar adelante en Junín finalmente se postergó por la gran cantidad de partidos que se desarrollarán justamente este miércoles 10, por lo que las garantías para poder llevarlo adelante conforme a los protocolos vigentes no estaban dadas. Para ese mismo día está pactado el encuentro entre Defensa y Justicia y Always Ready, y el de Racing Club vs Bragantino por Copa Sudamericana. Además, hay partidos de Primera C.

Por eso, el regreso al trabajo en el Eduardo Gallardón fue más tranquilo de lo que se esperaba y todas las miradas están puertas en el Docke, rival al que visitarán la fecha que viene. Los de puerto vienen a tiro de la cima de la tabla y como locales buscarán condicionar el juego del puntero.

En Lomas, mientras el cuerpo técnico del Cabezón arma la estrategia, el cuerpo médico trabaja buscando más altas para que Los Andes recupere el grueso de su plantilla, muy afectada por lesiones y dengue.