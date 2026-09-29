Jóvenes de Almirante Brown accedieron a su primer empleo a través de una plataforma municipal

A través del programa de intermediación laboral Brown Emplea, el Municipio de Almirante Brown articuló el proceso de búsqueda y selección de personal para la apertura del nuevo local de la cadena de comida rápida Mostaza en Adrogué, procedimiento que concluyó con la contratación de 37 jóvenes del distrito. El mecanismo de reclutamiento se inició a partir de los perfiles asentados en la plataforma digital comunal. En una primera instancia, la Subsecretaría de Empleo local convocó a 200 postulantes registrados que buscaban insertarse en el mercado laboral o contaban con experiencia adaptada a las vacantes. Tras esa evaluación inicial, un grupo de 70 aspirantes avanzó a las entrevistas presenciales desarrolladas en la Casa de la Cultura de Adrogué.