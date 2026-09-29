Jóvenes de Almirante Brown accedieron a su primer empleo a través de una plataforma municipal

Un total de 37 habitantes del distrito ingresaron al local de una cadena de comida rápida inaugurado en Adrogué.
A través del programa de intermediación laboral Brown Emplea, el Municipio de Almirante Brown articuló el proceso de búsqueda y selección de personal para la apertura del nuevo local de la cadena de comida rápida Mostaza en Adrogué, procedimiento que concluyó con la contratación de 37 jóvenes del distrito. El mecanismo de reclutamiento se inició a partir de los perfiles asentados en la plataforma digital comunal. En una primera instancia, la Subsecretaría de Empleo local convocó a 200 postulantes registrados que buscaban insertarse en el mercado laboral o contaban con experiencia adaptada a las vacantes. Tras esa evaluación inicial, un grupo de 70 aspirantes avanzó a las entrevistas presenciales desarrolladas en la Casa de la Cultura de Adrogué.
Durante las jornadas evaluativas, el equipo de selección de la empresa, junto al personal de la secretaría comunal, realizaron dinámicas grupales para medir competencias vinculadas con la atención al cliente, la responsabilidad y la capacidad de trabajo en equipo. Tras completar las instancias técnicas, los 37 jóvenes seleccionados fueron incorporados al plantel del comercio. Al respecto, el diputado provincial Mariano Cascallares expresó: "Desde el Municipio fortalecemos herramientas que permiten generar oportunidades laborales para nuestros jóvenes y, al mismo tiempo, acompañar a las empresas que buscan incorporar personal. Brown Emplea nos permite acercar ambas necesidades y acompañar procesos de selección que generan nuevas oportunidades de trabajo".
La herramienta Brown Emplea funciona como un registro digital gratuito donde los vecinos pueden cargar sus antecedentes laborales y académicos. El sistema conecta a los postulantes con las demandas de personal provenientes de empresas radicadas en el Sector Industrial Planificado de Burzaco y de comercios distribuidos en las distintas localidades. Las personas interesadas pueden cargar su curriculum de manera gratuita a través de la plataforma Brown Emplea en https://a.brown.gob.ar/brown-emplea/dni. También pueden comunicarse por WhatsApp al 11-4447-8767, por correo electrónico a [email protected]
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