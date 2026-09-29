Se desarrolló en el barrio Moroni de Alejandro Korn, para obtener datos sobre las condiciones habitacionales, acceso a servicios y la situación legal de los terrenos.
La Municipalidad de San Vicente inició la ejecución del Programa Municipal de Relevamiento Barrial con un primer operativo en el barrio Moroni de Alejandro Korn, en el área ubicada junto a Santiago del Estero y Ruta Provincial 210. La jornada de trabajo estuvo coordinada por la Casa Municipal de Tierras en conjunto con la Secretaría de Gobierno. Durante el operativo, los agentes recorrieron el sector para recabar información vinculada a las condiciones habitacionales, el acceso a servicios comunitarios y la situación legal de los terrenos ocupados por los vecinos.
Para el procesamiento de los datos, el personal municipal empleó un sistema digital de carga en tiempo real. Esta herramienta permite confeccionar un diagnóstico actualizado del sector, destinado a la formulación de futuras políticas públicas de regularización dominial, planificación urbana y ejecución de obras de infraestructura en el distrito. Desde la Comuna confirmaron que este esquema de relevamiento y gestión de datos territoriales continuará desarrollándose de forma progresiva en diferentes barrios del partido de San Vicente.