La Municipalidad de San Vicente inició la ejecución del Programa Municipal de Relevamiento Barrial con un primer operativo en el barrio Moroni de Alejandro Korn, en el área ubicada junto a Santiago del Estero y Ruta Provincial 210. La jornada de trabajo estuvo coordinada por la Casa Municipal de Tierras en conjunto con la Secretaría de Gobierno. Durante el operativo, los agentes recorrieron el sector para recabar información vinculada a las condiciones habitacionales, el acceso a servicios comunitarios y la situación legal de los terrenos ocupados por los vecinos.