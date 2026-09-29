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Analizaron cambios en el sentido de circulación de las calles en Temperley

Autoridades municipales, entre ellas la jefa de Gabinete, Sol Tischik, mantuvieron un encuentro con vecinos, quienes solicitaron obras de bacheo.

Funcionarios de Lomas de Zamora se reunieron con vecinos de Temperley con el propósito de evaluar el esquema de ordenamiento vial y proyectar posibles modificaciones en el sentido de circulación de varias arterias. El encuentro, del que participó la jefa de Gabinete, Sol Tischik, se centró en analizar el crecimiento del parque automotor registrado en la zona durante los últimos años y el impacto que genera en el tránsito cotidiano.

Durante el cónclave con los vecinos, las autoridades recolectaron sugerencias y proyectos presentados por los propios frentistas con el fin de elaborar un diagnóstico que contemple la seguridad vial y la fluidez en el desplazamiento diario. A la par de las conversaciones enfocadas en la planificación del sentido de las calles, otros hicieron llegar sus reclamos vinculados con el mantenimiento de la infraestructura, solicitando obras de bacheo, reparación y puesta en valor de las calzadas que presentan deterioros.

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