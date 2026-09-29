Analizaron cambios en el sentido de circulación de las calles en Temperley

Durante el cónclave con los vecinos, las autoridades recolectaron sugerencias y proyectos presentados por los propios frentistas con el fin de elaborar un diagnóstico que contemple la seguridad vial y la fluidez en el desplazamiento diario. A la par de las conversaciones enfocadas en la planificación del sentido de las calles, otros hicieron llegar sus reclamos vinculados con el mantenimiento de la infraestructura, solicitando obras de bacheo, reparación y puesta en valor de las calzadas que presentan deterioros.