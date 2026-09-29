En el procedimiento de emergencia intervinieron además dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano, personal del servicio de ambulancias local, agentes de Defensa Civil del Municipio y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Según las primeras versiones testimoniales recolectadas en el lugar, las autoridades investigan las circunstancias previas al inicio del foco ígneo, entre las que se evalúa si la menor se encontraba sin la supervisión de un adulto en la finca al momento del siniestro. La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que dispuso la realización de pericias a cargo de los bomberos para determinar las causas del hecho.