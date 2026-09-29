En medio de las tareas de extinción del fuego, los Bomberos Voluntarios encontraron el cuerpo sin vida en la casa ubicada en Bouchard y Belgrano. Se investigan las causas del siniestro.
Una niña de tres años falleció a causa de un incendio de una vivienda en Bouchard y Belgrano de San José, partido de Almirante Brown, por causas que se encuentran bajo investigación. Al ser alertados por los vecinos de la zona, los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown acudieron al lugar y desplegaron un operativo para sofocar las llamas que avanzaban sobre la estructura. En medio de las tareas de extinción del fuego, los efectivos lograron acceder al interior del inmueble, donde hallaron el cuerpo sin vida de la pequeña.
En el procedimiento de emergencia intervinieron además dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano, personal del servicio de ambulancias local, agentes de Defensa Civil del Municipio y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Según las primeras versiones testimoniales recolectadas en el lugar, las autoridades investigan las circunstancias previas al inicio del foco ígneo, entre las que se evalúa si la menor se encontraba sin la supervisión de un adulto en la finca al momento del siniestro. La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que dispuso la realización de pericias a cargo de los bomberos para determinar las causas del hecho.
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