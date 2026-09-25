Celebran el 40mo. aniversario del Museo Claudio León Sempere

El museo fue fundado el 18 de agosto de 1985 a partir de donaciones de obras otorgadas por maestros de la plástica nacional. Su creación representó un desarrollo conceptual innovador para la región, al erigirse como el primer Museo a Cielo Abierto de la Argentina y el séptimo a nivel mundial en su tipo. En sus inicios, las piezas eran exhibidas en la Plaza Manuel Belgrano de Burzaco. En 1986, la adquisición del inmueble actual por parte de la Sociedad Cosmopolita permitió otorgarle una sede fija a la institución, facilitando la conservación y ampliación de su patrimonio.