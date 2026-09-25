Celebran el 40mo. aniversario del Museo Claudio León Sempere

De 15 a 21 habrá muestras de talleres, presentaciones musicales en vivo y la participación de emprendedores locales.
El Municipio de Almirante Brown celebrará este sábado el 40mo. aniversario del Museo Claudio León Sempere, de Colón 581, Burzaco. De 15 a 21 habrá muestras de talleres, presentaciones musicales en vivo y la participación de emprendedores locales. El público podrá observar las producciones de los talleres de dibujo, cerámica, piano, guitarra, canto, coro, danzas folklóricas y árabe, que se exhibirán tanto en las salas internas como en un escenario dispuesto al aire libre. La grilla artística contará con las actuaciones de la cantante Dina y el dúo de tango integrado por Nicolás Tognola y Ámbar Velázquez.
El museo fue fundado el 18 de agosto de 1985 a partir de donaciones de obras otorgadas por maestros de la plástica nacional. Su creación representó un desarrollo conceptual innovador para la región, al erigirse como el primer Museo a Cielo Abierto de la Argentina y el séptimo a nivel mundial en su tipo. En sus inicios, las piezas eran exhibidas en la Plaza Manuel Belgrano de Burzaco. En 1986, la adquisición del inmueble actual por parte de la Sociedad Cosmopolita permitió otorgarle una sede fija a la institución, facilitando la conservación y ampliación de su patrimonio.
El espacio rinde homenaje en su denominación a Claudio León Sempere, artista vinculado a la construcción del Monumento a la Bandera emplazado en la misma plaza principal de la localidad. Asimismo, la identidad del museo se encuentra ligada a la labor de su fundador y director, Oscar Rivera, gestor cultural que impulsó la apertura del espacio y la democratización del acceso al arte en el distrito.
En la actualidad, el Museo Sempere alberga una colección compuesta por más de 200 obras pertenecientes a disciplinas como pintura, dibujo, grabado, fotografía, cerámica y técnicas mixtas. Su acervo reúne firmas de referentes del arte contemporáneo argentino —entre ellos Sepucio Tidone, Vilma Villaverde, Carlo Marchesotti, Enrique Romano, Francisco Reyes, Alicia Scavino y Néstor Goyanes—, además de piezas internacionales correspondientes al concurso de Ex Libris "El Sol y la Luna", con trabajos de grabadores procedentes de 59 países.
En el plano educativo, el edificio funciona como centro de capacitación donde se dictan cursos de oficios aplicados al arte -como herrería y carpintería- y talleres de Lengua de Señas Argentina (LSA). A su vez, la institución alberga el dictado de la Diplomatura en Artes Visuales, coordinada a través del Instituto Municipal de las Culturas de Almirante Brown.