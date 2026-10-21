La obra de EDESUR permitirá incrementar la capacidad de distribución y la confiabilidad del servicio, beneficiando a más de 130 mil usuarios.
La empresa Edesur avanza con la construcción de una nueva subestación eléctrica en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, una obra estratégica que permitirá incrementar la capacidad de distribución y fortalecer la confiabilidad del servicio en el corredor sur del Conurbano bonaerense.
El proyecto contempla la instalación de dos transformadores de potencia de 40 MVA (mega voltio amperio) cada uno, lo que aportará mayor capacidad de abastecimiento, reducirá criticidades estructurales de la red y mejorará la calidad del suministro eléctrico para más de 130 mil clientes de la zona.
Como parte de los trabajos, se construirá un electroducto de alta tensión subterráneo de 5,6 kilómetros que vinculará la flamante subestación Guillón con la subestación Transradio.
La nueva subestación forma parte del plan de inversiones que Edesur lleva adelante para modernizar y robustecer su red de distribución, acompañando el crecimiento de la demanda y contribuyendo al desarrollo de las comunidades donde presta servicio.
El proyecto se desarrollará en dos fases: la primera contempla la instalación de un transformador de 40 MVA, con puesta en servicio prevista para marzo de 2027; la segunda incluye la instalación de un segundo transformador de igual potencia, cuya puesta en servicio está prevista para marzo 2029.