Avanza una obra de desagües pluviales en José Mármol

Los trabajos contemplan la instalación de nuevos conductos de hormigón armado, cámaras de inspección y sumideros.
El Municipio de Almirante Brown reactivó y expandió los trabajos de infraestructura hidráulica en José Mármol, enfocados en la construcción de desagües complementarios. La obra civil tiene como objetivo principal optimizar el escurrimiento de las aguas pluviales, mitigar el impacto de las precipitaciones de gran intensidad y disminuir los anegamientos en las calles de la zona.
La intervención técnica se financia a través del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), en el marco del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal. Al respecto, el diputado provincial Mariano Cascallares señaló que la incorporación de esas obras hidráulicas busca completar los esquemas de drenaje urbano pendientes en José Mármol para optimizar la calidad de vida en los barrios afectados. El proyecto actual se enfoca en completar y readecuar una estructura subterránea preexistente que había quedado inconclusa, la cual poseía desagües bajo el pavimento que se encontraban inoperativos y no conducían el caudal hídrico.
Las tareas viales y de ingeniería hidráulica se concentran en 25 de Mayo, entre Mitre y Canale, sector de cien metros donde se iniciaron las tareas de rotura del asfalto y excavación para el tendido de una nueva cañería de hormigón armado de 0,80 metro de diámetro. El propósito de este conducto es captar el caudal superficial y evitar que el agua circule libremente por el pavimento. En el mismo tramo se ejecuta la construcción de una tubería de nexo, una cámara de inspección y dos sumideros. Trabajos similares de ensamble, cámaras de inspección y sumideros se replican en las intersecciones de Bynnon y 25 de Mayo y Mitre y Chayter.
Desde el área técnica del Municipio informaron que el tendido de los nuevos conductos y la refuncionalización de la red subterránea existente permitirán, una vez concluidos los trabajos, el saneamiento integral de una cuenca que abarca diez hectáreas. Esa reconversión de la infraestructura pluvial no solo agilizará la evacuación del agua hacia los canales principales de descarga, sino que reducirá de forma directa los períodos de anegamiento de las viviendas y comercios ubicados en el radio de influencia de las arterias intervenidas.
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