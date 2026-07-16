Avanza una obra de desagües pluviales en José Mármol

Las tareas viales y de ingeniería hidráulica se concentran en 25 de Mayo, entre Mitre y Canale, sector de cien metros donde se iniciaron las tareas de rotura del asfalto y excavación para el tendido de una nueva cañería de hormigón armado de 0,80 metro de diámetro. El propósito de este conducto es captar el caudal superficial y evitar que el agua circule libremente por el pavimento. En el mismo tramo se ejecuta la construcción de una tubería de nexo, una cámara de inspección y dos sumideros. Trabajos similares de ensamble, cámaras de inspección y sumideros se replican en las intersecciones de Bynnon y 25 de Mayo y Mitre y Chayter.