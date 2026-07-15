Pre Congreso Bonaerense de Cannabis y Cáñamo en San Vicente

Anunciaron el impulso de un modelo de cultivo comunitario con perspectiva de acceso, acompañamiento y desarrollo local.
En San Vicente se realizó el Pre Congreso Bonaerense de Cannabis y Cáñamo, una jornada de planificación estratégica orientada a consolidar políticas públicas de salud y desarrollo productivo. Al Auditorio de la Quinta 17 de Octubre, asistieron representantes de organizaciones, cooperativas y universidades, junto a profesionales sanitarios, y funcionarios de la provincia de Buenos Aires.
El hito más destacado de la jornada fue el anuncio del Municipio de San Vicente de diseño, junto a la organización territorial CIND.Arg (Clúster Industrial para el Desarrollo del Cannabis), una estrategia de abordaje desde el sistema de Atención Primaria de la Salud. Esta iniciativa impulsará un modelo de cultivo comunitario con perspectiva de acceso, acompañamiento y desarrollo local.
La apertura de las mesas de trabajo estuvo encabezada por el intendente Nicolás Mantegazza, junto a autoridades provinciales y referentes de la actividad. Durante los debates se abordaron agendas vinculadas a la regulación, el trabajo, el cannabis medicinal y las potencialidades industriales del cáñamo.
Damián Pereyra, secretario general de la Federación Cannábica Bonaerense (FeCannBO), subrayó que "ahora comienza una nueva etapa. Entramos en la segunda mitad del año con el desafío de consolidar la agenda provincial, fortalecer cada territorio y proyectar juntos el camino hacia el Congreso Provincial 2027. Por su parte, Mantegazza destacó que "la construcción de políticas públicas, el acceso a la salud y el compromiso de una comunidad organizada son pilares fundamentales para seguir ampliando derechos y mejorar la calidad de vida de las personas.
Se firmó un convenio de cooperación con el CIND, representado por Alvaro Pino, destinado a potenciar la investigación aplicada y la producción. Asimismo, se realizó una distinción especial al doctor Carlos Magdalena por su trayectoria y compromiso con la incorporación de la endocannabinología en el sistema de salud pública. Tras la finalización del encuentro, los organizadores señalaron que la jornada marca el inicio de una etapa de consolidación territorial de cara al Congreso Provincial proyectado para el año 2027.
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