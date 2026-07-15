Pre Congreso Bonaerense de Cannabis y Cáñamo en San Vicente

Se firmó un convenio de cooperación con el CIND, representado por Alvaro Pino, destinado a potenciar la investigación aplicada y la producción. Asimismo, se realizó una distinción especial al doctor Carlos Magdalena por su trayectoria y compromiso con la incorporación de la endocannabinología en el sistema de salud pública. Tras la finalización del encuentro, los organizadores señalaron que la jornada marca el inicio de una etapa de consolidación territorial de cara al Congreso Provincial proyectado para el año 2027.