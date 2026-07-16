Tagliafico recordó sus raíces en Banfield antes de disputar otra final del mundo

Las palabras del campeón del mundo también tuvieron repercusión en Banfield. A través de sus redes sociales, la institución celebró el presente del futbolista que debutó en Primera con la camiseta albiverde, fue una pieza importante del ascenso conseguido en 2014 y cerró su etapa en el club con 71 partidos oficiales, tres goles y tres asistencias.

"Qué bien nos representás", publicó la cuenta oficial del Taladro, reflejando el orgullo por uno de los futbolistas surgidos de su cantera que volverá a disputar una final con la Selección Argentina.