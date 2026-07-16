Tagliafico recordó sus raíces en Banfield antes de disputar otra final del mundo

El lateral de la Selección Argentina, formado en el Taladro, evocó sus primeros años en el club luego de la clasificación a la final del Mundial 2026. Sus palabras despertaron el orgullo de Banfield, que no tardó en dedicarle un emotivo mensaje en las redes sociales.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, tras el agónico triunfo por 2 a 1 frente a Inglaterra, dejó numerosas imágenes para el recuerdo. Entre ellas, una de las más emotivas tuvo como protagonista a Nicolás Tagliafico, quien, en la previa de disputar su segunda final mundialista, rememoró sus comienzos en Banfield.
El lateral surgido de las inferiores del Taladro habló en la sala de prensa luego del encuentro y destacó la importancia que tuvo el club en su formación, tanto deportiva como personal. "Es el lugar donde crecí, donde empecé a amar el fútbol", expresó el actual futbolista del Olympique de Lyon.
En ese sentido, profundizó sobre el vínculo que mantiene con la institución de Luis Guillón. "Yo voy de muy chiquito a Banfield. No sólo hice las inferiores, también hice las infantiles, iba cuando mi hermano jugaba. Desde que tengo uso de razón iba al predio. Es el lugar donde crecí, donde empecé a amar el fútbol y empecé a dar mis primeros pasos, a esforzarme por primera vez. Esto lo voy a recordar de por vida", afirmó.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con un periodista de DeporTV, quien le devolvió una camiseta de Banfield correspondiente al ascenso de 2014. Esa casaca había sido obsequiada años atrás por el propio Tagliafico, cuando el comunicador tenía apenas 10 años, en un gesto que volvió a poner de manifiesto el fuerte lazo que une al defensor con el club donde se formó.
Las palabras del campeón del mundo también tuvieron repercusión en Banfield. A través de sus redes sociales, la institución celebró el presente del futbolista que debutó en Primera con la camiseta albiverde, fue una pieza importante del ascenso conseguido en 2014 y cerró su etapa en el club con 71 partidos oficiales, tres goles y tres asistencias.
"Qué bien nos representás", publicó la cuenta oficial del Taladro, reflejando el orgullo por uno de los futbolistas surgidos de su cantera que volverá a disputar una final con la Selección Argentina.
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