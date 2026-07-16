Sortearán un terreno entre contribuyentes que están al día en San Vicente

Una particular propuesta de acceso al hábitat que vincula directamente la regularidad tributaria con la adjudicación de tierras fiscales llevará adelante el Municipio de San Vicente. El próximo miércoles sorteará un lote de terreno destinado de forma exclusiva a aquellos vecinos del distrito que integran el padrón de "buenos contribuyentes" por encontrarse al día con el pago de sus tasas municipales. La iniciativa se destaca por su doble enfoque: por un lado, funciona como un mecanismo de incentivo y reconocimiento al cumplimiento fiscal ciudadano y, por el otro, implementa un esquema de rotación y optimización de los recursos del banco de tierras municipal.