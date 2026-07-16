Sortearán un terreno entre contribuyentes que están al día en San Vicente

Ubicado en el barrio Villa Coll de Alejandro Korn, fue recuperado por la comuna tras un incumplimiento administrativo y se adjudicará el próximo miércoles mediante un acto público que se transmitirá por redes sociales.
Una particular propuesta de acceso al hábitat que vincula directamente la regularidad tributaria con la adjudicación de tierras fiscales llevará adelante el Municipio de San Vicente. El próximo miércoles sorteará un lote de terreno destinado de forma exclusiva a aquellos vecinos del distrito que integran el padrón de "buenos contribuyentes" por encontrarse al día con el pago de sus tasas municipales. La iniciativa se destaca por su doble enfoque: por un lado, funciona como un mecanismo de incentivo y reconocimiento al cumplimiento fiscal ciudadano y, por el otro, implementa un esquema de rotación y optimización de los recursos del banco de tierras municipal.
El terreno que será adjudicado se encuentra ubicado en Avellaneda y Frías de Villa Coll, en Alejandro Korn. El origen de esa parcela es un aspecto clave de la propuesta, ya que fue recuperada formalmente por el Estado municipal luego de constatarse que el adjudicatario anterior había incumplido con las pautas y obligaciones del programa habitacional original. Tras concluirse el debido proceso administrativo, el inmueble retornó al patrimonio de la comuna para ser reasignado a una nueva familia del partido.
El acto de sorteo se desarrollará, a partir de las 14:30, en el Salón Gaetani del Palacio Municipal, en Avenida Sarmiento 39, San Vicente. Con el propósito de garantizar la transparencia del proceso de selección entre los contribuyentes registrados que cumplen con los requisitos, las autoridades precisaron que se transmitirá en directo a través de los canales oficiales de YouTube y redes sociales de la Municipalidad.
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