SurUrbano

Violento asalto de motochorros a una mujer en Banfield

Uno de los delincuentes le pegó a la víctima para arrebatarle sus pertenencias. estuvo a punto de ser embestida por un segundo rodado que participó del hecho.

Una mujer sufrió un robo por parte de motochorros que la golpearon en Belgrano entre Gascón y Chacabuco de Banfield. Según registraron cámaras de vigilancia de la zona y difundidas por el grupo Vecinos de Banfield Informa, la víctima fue interceptada mientras caminaba por la vereda por delincuentes a bordo de motocicletas. Durante el ataque, uno de los sujetos le propinó un fuerte golpe a la mujer para despojarla de sus pertenencias.

En medio de la secuencia de violencia y la posterior fuga de los asaltantes, la víctima estuvo a escasos centímetros de ser embestida por un segundo rodado que participó del robo, a 300 metros de la Comisaría 2da. de Banfield. Tras el incidente, vecinos del sector expresaron su preocupación y reclamo por mayores medidas de seguridad y patrullaje en el barrio. "Además de robar, golpean fuertemente a la mujer que se salvó por centímetros de no ser aplastada por una segunda moto, pero después nos dicen que no hay tanto delito", se quejaron.

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