Violento asalto de motochorros a una mujer en Banfield

En medio de la secuencia de violencia y la posterior fuga de los asaltantes, la víctima estuvo a escasos centímetros de ser embestida por un segundo rodado que participó del robo, a 300 metros de la Comisaría 2da. de Banfield. Tras el incidente, vecinos del sector expresaron su preocupación y reclamo por mayores medidas de seguridad y patrullaje en el barrio. "Además de robar, golpean fuertemente a la mujer que se salvó por centímetros de no ser aplastada por una segunda moto, pero después nos dicen que no hay tanto delito", se quejaron.