Impulsan convenio de intercambio en la Universidad Nacional Guillermo Brown

Durante la jornada de trabajo, los representantes compartieron un diagnóstico de las líneas formativas de cada universidad y analizaron alternativas para implementar convenios de movilidad destinados a estudiantes y docentes, así como esquemas de trabajo conjunto mediante metodologías como el Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea (COIL). El paso de la comitiva de la Kütahya Dumlupnar University por la región formó parte de una gira de articulación institucional por Sudamérica, que incluyó recorridas por las universidades nacionales de La Matanza y Arturo Jauretche de Florencio Varela, además del campus browniano, con el fin de establecer proyectos de cooperación docente e investigación.