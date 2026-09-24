Impulsan convenio de intercambio en la Universidad Nacional Guillermo Brown

Tras encuentro con representantes de la Kütahya Dumlupinar University de Turquía, quienes también estuvieron en las casas de altos estudios de La Matanza y Arturo Jauretche de Florencio Varela.
Autoridades de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) recibieron a representantes de la Kütahya Dumlupinar University, de Turquía, en el marco de una reunión institucional orientada a explorar mecanismos de cooperación académica y fortalecer la proyección internacional de ambas entidades. La comitiva visitante estuvo encabezada por la directora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la casa de estudios turca, Derya Delikta, y la coordinadora de Movilidad Erasmus+, Elif Körpe. En tanto, por el equipo de gestión de la UNaB participaron el secretario académico, Matías Triguboff, y la secretaria general, Stella Salamone.
Durante la jornada de trabajo, los representantes compartieron un diagnóstico de las líneas formativas de cada universidad y analizaron alternativas para implementar convenios de movilidad destinados a estudiantes y docentes, así como esquemas de trabajo conjunto mediante metodologías como el Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea (COIL). El paso de la comitiva de la Kütahya Dumlupnar University por la región formó parte de una gira de articulación institucional por Sudamérica, que incluyó recorridas por las universidades nacionales de La Matanza y Arturo Jauretche de Florencio Varela, además del campus browniano, con el fin de establecer proyectos de cooperación docente e investigación.