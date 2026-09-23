Cientos de vecinos en las Jornadas de la Comunidad de Lomas de Zamora

En una edición especial, el intendente Federico Otermín estuvo en el Club Los Unidos Deportivo Instructivo Artístico Social (Cludias) de Banfield
Por el 165° aniversario de la fundación de Lomas de Zamora, el Municipio llevó adelante una edición especial de las Jornadas de la Comunidad, un programa que promueve la infraestructura social y el compromiso colectivo. La propuesta se desarrolló de forma simultánea en las 14 localidades que componen el partido, convocando a una masiva participación de familias, referentes barriales y voluntarios. Se trabajó en la mejora y el embellecimiento de diversos puntos neurálgicos de la vida social, tales como escuelas, jardines de infantes, clubes de barrio, centros de jubilados, instituciones comunitarias, parroquias y plazas. Las tareas incluyen trabajos de pintura, limpieza profunda, forestación y trabajos de mantenimiento edilicio y urbano.
El intendente municipal, Federico Otermín, participó activamente de las acciones en el Club Los Unidos Deportivo Instructivo Artístico Social (Cludias) de Banfield, donde compartió las labores junto a socios, autoridades de la institución y habitantes de la zona. "En una edición especial por los 165 años del Pueblo de la Paz, vinimos al club Cludias de Banfield, donde un montón de vecinos se acercaron a dar una mano, pintar, limpiar, arreglar algunas cositas y forestar", señaló el jefe comunal.
Asimismo, Otermín destacó el despliegue territorial realizado: "En 14 frentes en simultáneo a lo largo y lo ancho de Lomas de Zamora, muchísimas familias hicieron lo mismo. Toda una energía que se mueve por amor y solidaridad. Las cosas pueden estar mejor y esta comunidad extraordinaria lo demuestra siempre". La iniciativa, impulsada por el gobierno local, busca consolidar una cultura basada en el cuidado de los bienes comunes, la participación activa y la solidaridad vecinal. A través de estos encuentros abiertos, el municipio y la ciudadanía logran transformar colectivamente aquellos espacios cotidianos que vertebran la vida comunitaria en cada barrio, mejorando la infraestructura recreativa y social de la región.
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