Cientos de vecinos en las Jornadas de la Comunidad de Lomas de Zamora

Por el 165° aniversario de la fundación de Lomas de Zamora, el Municipio llevó adelante una edición especial de las Jornadas de la Comunidad, un programa que promueve la infraestructura social y el compromiso colectivo. La propuesta se desarrolló de forma simultánea en las 14 localidades que componen el partido, convocando a una masiva participación de familias, referentes barriales y voluntarios. Se trabajó en la mejora y el embellecimiento de diversos puntos neurálgicos de la vida social, tales como escuelas, jardines de infantes, clubes de barrio, centros de jubilados, instituciones comunitarias, parroquias y plazas. Las tareas incluyen trabajos de pintura, limpieza profunda, forestación y trabajos de mantenimiento edilicio y urbano.