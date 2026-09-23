Destacada participación de la diócesis de Lomas de Zamora en la Peregrinación Juvenil a Luján

Por primera vez, este año será la encargada de portar y escoltar la imagen cabecera.
La diócesis de Lomas de Zamora será este año la encargada -por primera vez- de portar y escoltar la imagen peregrina (cabecera) de la Virgen, en la 52da. Peregrinación Juvenil a Luján que se realizará el sábado 3 de octubre bajo el lema: "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos". Partirá, como es habitual, desde el santuario de San Cayetano de Liniers y recorrerá la avenida Rivadavia, por los distritos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno, General Rodríguez y Luján.
El próximo martes, en la misa que oficiará a las 20 el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, en el santuario de San Cayetano, la Iglesia en Lomas de Zamora recibirá la réplica de la Virgen, que luego de la peregrinación, permanecerá un año en la diócesis con actividades y misiones. Las carmelitas descalzas de Luis Guillón recibirán la imagen esa semana para adornarla y prepararla para el sábado 3. Los miembros de la diócesis de Lomas de Zamora están invitados a sumarse en algún tramo de los poco más de 60 kilómetros para llevar la misma.
La Pastoral Misionera de la diócesis junto al padre Eduardo Brusa, párroco de Nuestra Señora de Lourdes de Monte Grande, están a cargo de la recepción en Liniers, la jornada de peregrinación y la misión que comenzará en la diócesis. El Movimiento de Encuentro de Evangelización Virgen Gaucha acompañará las iniciativas. Para garantizar el orden y permitir la participación de distintos sectores de la comunidad, el trayecto se ha dividido en tres tramos. El primero, entre Liniers y Merlo, será llevada por jóvenes en recuperación de adicciones pertenecientes a la Fundación Vida Nueva (Hogares de Cristo). El segundo, desde Merlo hasta General Rodríguez, estará a cargo de empleados municipales de Lomas de Zamora. El tercero, de General Rodríguez a Luján, será portada por integrantes de la Hospedería del Descanso del Peregrino (Burzaco).
Desde la organización se destacó que cualquier fiel de la diócesis podrá acercarse para portar la imagen a lo largo del camino, aun cuando sea por tramos breves. La partida con la imagen se realizará el sábado 3 de octubre, a las 10, desde el santuario de San Cayetano en Liniers. El cronograma continuará a las 12.30 en la Catedral de Morón, a las 15 en la plaza San Martín de Ituzaingó, a las 17 en la plaza Néstor Kirchner de Merlo, a las 18 en la plaza Buján de Moreno y a las 20.45 en el Descanso del Peregrino (La Reja.
Ya el domingo 4 de octubre, la imagen pasará a las 0.45 por el Monumento a la Virgen de Luján en General Rodríguez, a las 3.15 por el puente de la Ruta Provincial 6 y a las 5.15 por el puente de la Autovía Luján-Mercedes. La llegada a la plaza Manuel Belgrano -frente a la Basílica- está prevista para las 6.45, dando inicio a la Misa Central a las 7.
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