Destacada participación de la diócesis de Lomas de Zamora en la Peregrinación Juvenil a Luján

La Pastoral Misionera de la diócesis junto al padre Eduardo Brusa, párroco de Nuestra Señora de Lourdes de Monte Grande, están a cargo de la recepción en Liniers, la jornada de peregrinación y la misión que comenzará en la diócesis. El Movimiento de Encuentro de Evangelización Virgen Gaucha acompañará las iniciativas. Para garantizar el orden y permitir la participación de distintos sectores de la comunidad, el trayecto se ha dividido en tres tramos. El primero, entre Liniers y Merlo, será llevada por jóvenes en recuperación de adicciones pertenecientes a la Fundación Vida Nueva (Hogares de Cristo). El segundo, desde Merlo hasta General Rodríguez, estará a cargo de empleados municipales de Lomas de Zamora. El tercero, de General Rodríguez a Luján, será portada por integrantes de la Hospedería del Descanso del Peregrino (Burzaco).