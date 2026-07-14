Celebraron los 120 años del Hospital Gandulfo

Navarro enfatizó que el aniversario constituye una oportunidad para validar el profesionalismo y la vocación de quienes defienden la salud como un derecho esencial. "En un contexto donde las decisiones parecen empujar a que la salud sea un privilegio, el trabajo de hospitales públicos como el Gandulfo recuerda que hay un Estado presente que garantiza derechos a todos los bonaerenses", sostuvo la funcionaria provincial.