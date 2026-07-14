Celebraron los 120 años del Hospital Gandulfo

El intendente Otermín aseguró que "hoy más que nunca, frente al abandono del Gobierno nacional y a las políticas que desfinancian áreas sensibles de la sociedad, ratificamos la importancia histórica de cuidar" al centro de salud.
En el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Luisa Cravena de Gandulfo de Lomas de Zamora, se celebraron los 120 años de su fundación. Al acto conmemorativo asistieron la viceministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Alexia Navarro; el intendente Federico Otermín; los actuales directivos del establecimiento; ex equipos de conducción; representantes sindicales; agrupaciones de voluntarios y profesionales de la salud. Y actuaron artistas locales nucleados en Ensamble Sur.
Desde la dirección del Hospital Gandulfo destacaron que la institución se consolida diariamente como una "construcción colectiva", valorando el esfuerzo del capital humano para afrontar las vicisitudes operativas y presupuestarias del sector. Durante el transcurso de los festejos, se remarcó la importancia estratégica del nosocomio como un centro de referencia y derivación de alta complejidad para toda la zona sur del conurbano bonaerense.
Navarro enfatizó que el aniversario constituye una oportunidad para validar el profesionalismo y la vocación de quienes defienden la salud como un derecho esencial. "En un contexto donde las decisiones parecen empujar a que la salud sea un privilegio, el trabajo de hospitales públicos como el Gandulfo recuerda que hay un Estado presente que garantiza derechos a todos los bonaerenses", sostuvo la funcionaria provincial.
Por su parte Otermín expresó: "Hoy más que nunca, frente al abandono del Gobierno nacional y a las políticas que desfinancian áreas sensibles de la sociedad, ratificamos la importancia histórica de cuidar al Gandulfo. Es la demostración de que el Estado debe estar para igualar oportunidades y brindar contención", subrayó.
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