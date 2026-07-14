Más de 500 estudiantes presentaron proyectos en la 53ra. Feria Distrital de Ciencia y Tecnología

La dinámica central de la feria consistió en la defensa y argumentación de las iniciativas por parte de los equipos de estudiantes frente a los comités de valoración. Los proyectos presentados abordaron diversas problemáticas y soluciones vinculadas al campo de las ciencias naturales, las ciencias sociales, la tecnología y el arte, con un enfoque metodológico orientado al fomento del pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo colaborativo. El Concejo Deliberante de Almirante Brown declaró de Interés Educativo y Municipal a esta 53° edición del certamen, ratificando su valor como espacio institucional de inclusión y estímulo a la vocación científica juvenil de la región.