Más de 500 estudiantes presentaron proyectos en la 53ra. Feria Distrital de Ciencia y Tecnología

El encuentro reunió investigaciones y desarrollos innovadores de un centenar de establecimientos educativos de la región.
En el Colegio Jesús María de Longchamps se realizó la 53ra. Feria Distrital de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas (ACTE), con más de 500 estudiantes de un centenar de establecimientos educativos de diferentes niveles y modalidades, quienes expusieron los proyectos de investigación e innovación trabajados en las aulas durante el ciclo lectivo. El encuentro contó con el acompañamiento de la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel; del presidente del Consejo Escolar de Almirante Brown, Ezequiel Mars; la subsecretaria de Educación, Gabriela Vranic; y de la directora de la institución anfitriona, Andrea Ledezma, entre otros.
La dinámica central de la feria consistió en la defensa y argumentación de las iniciativas por parte de los equipos de estudiantes frente a los comités de valoración. Los proyectos presentados abordaron diversas problemáticas y soluciones vinculadas al campo de las ciencias naturales, las ciencias sociales, la tecnología y el arte, con un enfoque metodológico orientado al fomento del pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo colaborativo. El Concejo Deliberante de Almirante Brown declaró de Interés Educativo y Municipal a esta 53° edición del certamen, ratificando su valor como espacio institucional de inclusión y estímulo a la vocación científica juvenil de la región.
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