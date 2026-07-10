Un hombre fue asesinado a puñaladas en el interior de una camioneta

Las cámaras de vigilancia permitieron identificar al agresor, quien fue detenido por la policía. Había cumplido una condena por homicidio.
Un violento crimen se cometió en Burzaco, partido de Almirante Brown, luego de que un hombre fuera asesinado a puñaladas en el interior de una camioneta. El agresor, que cuenta con antecedentes penales y había cumplido una condena previa por homicidio en un establecimiento carcelario, fue aprehendido por el personal policial poco después del ataque.
De acuerdo con fuentes policiales vinculadas a la investigación, los llamados de alerta de los transeúntes y vecinos de la zona se movilizaron de inmediato al Comando de Patrullas local. Al arribar al lugar de los hechos, en Japón y Castillo, personal médico constató el fallecimiento de la víctima debido a la gravedad y profundidad de las heridas cortopunzantes recibidas en distintas zonas del cuerpo. Fue identificada como Lucas Lagana, de 31 años.
Gracias al análisis de los videos de las cámaras de vigilancia, se logró identificar al sospechoso en pocas horas. Una orden dictada por la Unidad Fiscal de Investigaciones 2 de Almirante Brown, permitió allanar la vivienda y detener al acusado, de 25 años, a quien le secuestraron vestimenta con manchas de sangre reciente. Durante el procedimiento de captura, las autoridades judiciales y policiales revelaron que el imputado poseía un severo prontuario delictivo, habiendo salido de la cárcel de forma reciente tras purgar una pena privativa de la libertad precisamente por un delito de homicidio anterior.
Efectivos de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires resguardaron el perímetro y llevaron a cabo los peritajes correspondientes sobre la camioneta y la escena del hallazgo para el secuestro de rastros orgánicos y del arma presuntamente utilizada en la agresión. La causa quedó caratulada bajo la calificación legal de "Homicidio" y se encuentra radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. En las próximas horas, el fiscal a cargo procederá a tomarle declaración indagatoria al detenido, mientras se guardan los resultados preliminares de la operación de autopsia ordenada por la justicia para determinar los pormenores del deceso.
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