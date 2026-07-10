Un hombre fue asesinado a puñaladas en el interior de una camioneta

Efectivos de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires resguardaron el perímetro y llevaron a cabo los peritajes correspondientes sobre la camioneta y la escena del hallazgo para el secuestro de rastros orgánicos y del arma presuntamente utilizada en la agresión. La causa quedó caratulada bajo la calificación legal de "Homicidio" y se encuentra radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. En las próximas horas, el fiscal a cargo procederá a tomarle declaración indagatoria al detenido, mientras se guardan los resultados preliminares de la operación de autopsia ordenada por la justicia para determinar los pormenores del deceso.