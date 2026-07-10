Presentaron el Instituto Comunidad en Lomas de Zamora

El objetivo principal es diseñar el Plan de Desarrollo Estratégico del distrito próximo a cumplir 165 años.
Autoridades del Municipio y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) acordaron la creación del Instituto Comunidad, a cargo del análisis, la planificación estratégica y la evaluación de las políticas públicas. El lanzamiento se realizó en el auditorio central de la UNLZ estuvo a cargo del intendente Federico Otermín; el rector de la UNLZ Diego Molea; el flamante director del instituto Alfredo Fernández; la secretaria general del Municipio Aldana Scillama; y el secretario de Coordinación Institucional de la universidad Santiago Aragón, ante la presencia de miembros de la comunidad académica y cuadros técnicos locales.
El Instituto Comunidad incluirá Observatorios territoriales, unidades técnicas encargadas de relevar y procesar datos estadísticos del municipio para diagnosticar de forma precisa la situación de cada localidad; desarrollo de marcos teóricos y prácticos orientados a aportar soluciones innovadoras a las problemáticas estructurales de los barrios en materia de urbanismo, producción y desarrollo social; y un sistema de control de gestión para auditar la eficacia y el impacto real de las políticas públicas implementadas por la comuna. El propósito será el diseño del Plan de Desarrollo Estratégico de Lomas de Zamora.
Los impulsores de la iniciativa enmarcaron la creación del instituto dentro de la agenda de mediano y largo plazo del partido, que se aproxima a cumplir 165 años desde su fundación como Pueblo de la Paz. Los funcionarios coincidieron en la necesidad de articular respuestas técnicas que atiendan las demandas de la contingencia socioeconómica actual sin desatender la planificación urbana. "Queremos que el camino al Bicentenario combine acción y reflexión, parando la pelota en medio de la crisis para pensar el futuro y dejar una ciudad mejor planificada, con profesionalismo y compromiso", señalaron las autoridades en el cierre del encuentro.
El jefe comunal subrayó: "Empieza un nuevo capítulo de la Historia de Lomas de Zamora. Vamos a trabajar en la urgencia pero sin abandonar el deseo genuino de dejarles a nuestros hijos e hijas una ciudad mejor planificada, con profesionalismo, compromiso y, sobre todo, con amor por nuestra Casa Común y cada uno de los que la habitamos". Con la firma de los convenios de cooperación, las comisiones técnicas integradas por docentes, investigadores y secretarios municipales iniciarán las mesas de diagnóstico durante la segunda quincena de este mes.