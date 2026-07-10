Presentaron el Instituto Comunidad en Lomas de Zamora

Los impulsores de la iniciativa enmarcaron la creación del instituto dentro de la agenda de mediano y largo plazo del partido, que se aproxima a cumplir 165 años desde su fundación como Pueblo de la Paz. Los funcionarios coincidieron en la necesidad de articular respuestas técnicas que atiendan las demandas de la contingencia socioeconómica actual sin desatender la planificación urbana. "Queremos que el camino al Bicentenario combine acción y reflexión, parando la pelota en medio de la crisis para pensar el futuro y dejar una ciudad mejor planificada, con profesionalismo y compromiso", señalaron las autoridades en el cierre del encuentro.