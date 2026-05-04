Celebraron los 50 años del Servicio Sacerdotal de Urgencia de Lomas de Zamora

En su homilía, Rodríguez agradeció la perseverancia de los laicos que, de forma voluntaria, ofrecen sus horas de descanso y sus vehículos para trasladar a los presbíteros hacia donde se encuentra la necesidad. Esta sinergia entre el orden sagrado y el laicado es, según se remarcó, el corazón que ha mantenido latiendo al SSU durante cincuenta años. "Gracias por la laboriosidad, la fidelidad de tantos años de servicio y por la sencillez, ya que la tarea de ustedes es un trabajo importantísimo y al mismo tiempo es un trabajo oculto. Los animo a seguir adelante, contagiando esta vocación para que nunca en nuestra diócesis falten servidores que acerquen a un hermano la posibilidad de recibir un sacramento", expresó el prelado.

La celebración de las Bodas de Oro fue también una invitación a las nuevas generaciones a sumarse a esa tarea pastoral. En un contexto donde la soledad y la enfermedad representan grandes desafíos, el SSU reafirmó su compromiso de seguir siendo una "Iglesia en salida", incluso en la madrugada. Concelebraron la misa los obispos eméritos de Rafaela, monseñor Luis Fernández, y de Venado Tuerto, monseñor Gustavo Help; el rector y el formador del Seminario De la Santa Cruz, presbíteros Andrés Vallejos y Matías Carrizo; el párroco de la catedral y vicario general de la diócesis, presbítero Hugo Barrios; y varios sacerdotes que acompañan a los guardianes en las visitas a los enfermos.

Un momento especial de la noche fue el reconocimiento a Horacio Buzzetti Thomson, uno de los fundadores del SSU hace 50 años, y a monseñor Help, que aún hoy, siendo obispo emérito, igual que Thomson, siguen ofreciendo sus tiempos de servicio en las noches asignadas. Al finalizar la ceremonia, los presentes compartieron un espacio de fraternidad donde se recordaron anécdotas de décadas de servicio, honrando la memoria de aquellos sacerdotes y colaboradores ya fallecidos que dedicaron su vida a que la gracia de Dios llegue siempre a tiempo.