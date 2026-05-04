Nueva Jornada de la Comunidad en un centro de jubilados de Lomas de Zamora

Se realizaron tareas de refacción edilicia, reforestación de espacios públicos y atención sanitaria integral tanto para vecinos como para mascotas.
En una nueva edición de su programa de abordaje territorial, el Municipio de Lomas de Zamora desarrolló el sábado una Jornada de la Comunidad en la que se integraron trabajos de infraestructura urbana, servicios de salud y políticas ambientales. La iniciativa, que tiene carácter itinerante, se centró en esta oportunidad en el fortalecimiento del Centro de Jubilados Para Seguir Creciendo Celeste y Blanca.
En la institución, equipos municipales y voluntarios realizaron labores de limpieza, pintura, refacción general y tareas de embellecimiento. Como parte de la agenda de sostenibilidad, se instaló un cerco perimetral y se dio inicio a una huerta comunitaria, complementada con la reforestación de diversos espacios verdes recuperados en las inmediaciones del centro.
La jornada no se limitó a la intervención edilicia, sino que se extendió a la Plaza Los Italianos, donde se dispuso una Posta de Salud. En este punto, los vecinos pudieron acceder a la aplicación de dosis antigripales y completado de esquemas de calendario obligatorio; mientras que el Hospital de Animales brindó servicios de vacunación antirrábica, desparasitación y otorgamiento de turnos para castraciones gratuitas. Asimismo, las cuadrillas municipales trabajaron en la erradicación de puntos de arrojo de basura en el barrio, dando respuesta directa a solicitudes históricas de los residentes de la zona.
El intendente Federico Otermín, quien participó de las tareas junto a su esposa, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, destacó el valor del trabajo colectivo. "El futuro es en comunidad", remarcó el jefe comunal, señalando que estos encuentros permiten relevar necesidades de forma directa y dar seguimiento a pedidos pendientes de la ciudadanía. "Todos los sábados realizamos las Jornadas de la Comunidad, espacio de participación que creamos para dar una mano a instituciones que lo necesitan. Gracias de corazón a quienes se acercaron en familia con amor por Lomas y ganas de ayudar. El futuro es en comunidad", subrayó el titular del Departamento Ejecutivo.
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