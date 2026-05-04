Nueva Jornada de la Comunidad en un centro de jubilados de Lomas de Zamora

El intendente Federico Otermín, quien participó de las tareas junto a su esposa, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, destacó el valor del trabajo colectivo. "El futuro es en comunidad", remarcó el jefe comunal, señalando que estos encuentros permiten relevar necesidades de forma directa y dar seguimiento a pedidos pendientes de la ciudadanía. "Todos los sábados realizamos las Jornadas de la Comunidad, espacio de participación que creamos para dar una mano a instituciones que lo necesitan. Gracias de corazón a quienes se acercaron en familia con amor por Lomas y ganas de ayudar. El futuro es en comunidad", subrayó el titular del Departamento Ejecutivo.