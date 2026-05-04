Homenaje a los héroes del Crucero General Belgrano en Almirante Brown

El Municipio recordó el sacrificio de los 323 tripulantes que perdieron la vida en el Atlántico Sur. Actos en Longchamps y Adrogué reafirmaron el compromiso del distrito con la causa Malvinas.
Al cumplirse el 44° aniversario del hundimiento del Crucero ARA (Armada de la República Argentina) General Belgrano, el Municipio de Almirante Brown llevó adelante una serie de homenajes para honrar la memoria de los caídos y reconocer la valentía de los sobrevivientes del 2 de mayo de 1982. El tributo, que combinó el rigor del protocolo institucional con la profunda emoción de los excombatientes y vecinos, se dividió en dos encuentros significativos que recorrieron la historia y el presente de la causa Malvinas en el distrito.
La primera ceremonia tuvo lugar en la Plaza Crucero ARA General Belgrano de la Longchamps. Allí, autoridades del Ejecutivo y Legislativo municipal, acompañadas por veteranos de guerra, realizaron la tradicional colocación de una ofrenda floral en memoria de quienes ofrendaron su vida en defensa de la patria. Posteriormente, la actividad se trasladó a la Plaza Brown de Adrogué, escenario del acto central. En ese espacio se recordó la magnitud de la tragedia y el heroísmo de los 1.093 tripulantes que se encontraban a bordo del buque al momento del ataque del submarino nuclear británico HMS (Her/His Majesty's Ship -Buque de Su Majestad-) Conqueror. Del total de la dotación, 323 marinos fallecieron como consecuencia del impacto.
Durante las jornadas, el sentimiento de "honor y gloria" fue el eje de los discursos. El diputado provincial Mariano Cascallares destacó la importancia de mantener viva la llama de la soberanía nacional al cumplirse más de cuatro décadas del suceso. Por su parte, participaron del reconocimiento el intendente interino Juan Fabiani; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; y la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán. El encuentro contó con una fuerte presencia de la comunidad malvinera, representada por Guillermo Rezk, director General de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y Veterano de Guerra de Malvinas; Francisco Marcovich, presidente del Centro de Excombatientes Puerto Argentino; y Guillermo Ricardo Carro, representante de la Asociación Amigos Crucero ARA General Belgrano, entre otros.
Además, asistieron integrantes de la comisión de hijos y nietos de Malvinas de Almirante Brown, quienes simbolizan el relevo generacional en la custodia de la memoria. A 44 años de aquel 2 de mayo, Almirante Brown reafirmó que el recuerdo del Belgrano no es solo un hecho del pasado, sino un pilar fundamental de la identidad local y un compromiso ineludible con la historia argentina.
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