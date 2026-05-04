Homenaje a los héroes del Crucero General Belgrano en Almirante Brown

La primera ceremonia tuvo lugar en la Plaza Crucero ARA General Belgrano de la Longchamps. Allí, autoridades del Ejecutivo y Legislativo municipal, acompañadas por veteranos de guerra, realizaron la tradicional colocación de una ofrenda floral en memoria de quienes ofrendaron su vida en defensa de la patria. Posteriormente, la actividad se trasladó a la Plaza Brown de Adrogué, escenario del acto central. En ese espacio se recordó la magnitud de la tragedia y el heroísmo de los 1.093 tripulantes que se encontraban a bordo del buque al momento del ataque del submarino nuclear británico HMS (Her/His Majesty's Ship -Buque de Su Majestad-) Conqueror. Del total de la dotación, 323 marinos fallecieron como consecuencia del impacto.