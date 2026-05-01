Refuerzan la prevención ante amenazas anónimas en colegios de Ezeiza

El ministro de Seguridad Alonso, y el intendente Granados encabezaron la jornada "Escuelas Seguras". Buscó concientizar sobre el impacto legal y social de las falsas amenazas y fortalecer la articulación entre la Justicia, el sistema educativo y las fuerzas de seguridad.
En respuesta a la reciente serie de amenazas anónimas que han afectado el normal desarrollo del ciclo lectivo, Ezeiza fue sede de una jornada de trabajo y reflexión bajo la consigna "Escuelas Seguras Ezeiza". La actividad tuvo como objetivo central desalentar las conductas violentas y abordar de manera integral la problemática de las falsas amenazas de tiroteos y artefactos explosivos en los establecimientos educativos.
El encuentro contó con una amplia convocatoria que incluyó a docentes, representantes de centros de estudiantes, auxiliares, autoridades judiciales y representantes de las fuerzas de seguridad, promoviendo un espacio de diálogo para entender el impacto que estos hechos generan en la comunidad. Durante la jornada, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, enfatizó que estas acciones no son simples bromas, sino delitos que movilizan recursos críticos del Estado. Por su parte, el intendente Gastón Granados subrayó la necesidad de que el ambiente escolar sea, ante todo, un lugar de paz y aprendizaje.
"Lo más importante es que todas las áreas, la Justicia, las fuerzas de seguridad, el Municipio y el Poder Legislativo, estamos ocupados en que esto sea así", afirmó Granados. El jefe comunal destacó que el trabajo articulado es la única vía para llevar tranquilidad a las familias y asegurar la continuidad pedagógica sin interrupciones violentas.
Uno de los ejes principales de la charla fue la responsabilidad colectiva y las consecuencias legales que enfrentan quienes realizan este tipo de intimidaciones. Se brindaron detalles sobre cómo actuar ante una amenaza para evitar el pánico y facilitar la investigación; el costo humano y operativo que implica evacuar una escuela y desplegar operativos de seguridad; y la importancia del acompañamiento y la supervisión en el uso de las tecnologías por parte de los jóvenes.
Desde el Ministerio de Seguridad se remarcó que se están utilizando herramientas tecnológicas avanzadas para identificar el origen de las amenazas anónimas, dejando en claro que el anonimato en redes sociales o llamadas telefónicas es vulnerable ante las pericias informáticas. La jornada cerró con el compromiso de las instituciones educativas y los centros de estudiantes de replicar estos contenidos en las aulas.
"Entendemos que el ambiente escolar tiene que ser no solo de aprendizaje, sino también de paz", concluyó Granados, reafirmando que la política de seguridad en las escuelas de Ezeiza se basará en la prevención, el acompañamiento y el compromiso social. La iniciativa se suma a las acciones coordinadas que el Gobierno de la Provincia impulsa en distintos distritos para construir entornos escolares protegidos, donde la convivencia sea el pilar fundamental frente a las situaciones que alteran la vida cotidiana de los vecinos.
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