Refuerzan la prevención ante amenazas anónimas en colegios de Ezeiza

Desde el Ministerio de Seguridad se remarcó que se están utilizando herramientas tecnológicas avanzadas para identificar el origen de las amenazas anónimas, dejando en claro que el anonimato en redes sociales o llamadas telefónicas es vulnerable ante las pericias informáticas. La jornada cerró con el compromiso de las instituciones educativas y los centros de estudiantes de replicar estos contenidos en las aulas.

"Entendemos que el ambiente escolar tiene que ser no solo de aprendizaje, sino también de paz", concluyó Granados, reafirmando que la política de seguridad en las escuelas de Ezeiza se basará en la prevención, el acompañamiento y el compromiso social. La iniciativa se suma a las acciones coordinadas que el Gobierno de la Provincia impulsa en distintos distritos para construir entornos escolares protegidos, donde la convivencia sea el pilar fundamental frente a las situaciones que alteran la vida cotidiana de los vecinos.