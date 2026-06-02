Cifra histórica de inscritos para los Juegos Bonaerenses 2026 en Almirante Brown

Por segundo año consecutivo, el distrito superó su propio récord de participación con más de 12 mil anotados para la 35ta. edición de la competencia.
El Municipio de Almirante Brown informó sobre un nuevo récord de inscriptos para los Juegos Bonaerenses. La cifra de participantes para esta 35ta edición asciende a 12.194 personas, superando el máximo histórico previo de 11.300 alcanzado en 2025. El programa ha mostrado un crecimiento sostenido en el distrito, impulsado por una fuerte descentralización de las actividades en los clubes de barrio y centros culturales locales.
El informe técnico de la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana y el Instituto Municipal del Deporte detalló que del total de inscriptos, 8.823 corresponden a la categoría Juveniles, 2.406 a adultos mayores y 965 al área de Cultura, marcando además un crecimiento muy importante en la participación de las personas mayores. Además de esos grupos, la competencia incluye categorías para Personas con Discapacidad (PCD) con reglamentos adaptados, la división para Trasplantados y los E-Sports (deportes electrónicos), que mantienen una tendencia creciente en el padrón local.
El notable interés de la comunidad browniana se da tras un desempeño excepcional en la última edición de las finales provinciales. En 2025, la delegación browniana obtuvo el segundo puesto en la clasificación general de la provincia, logrando un medallero histórico compuesto por 36 de oro, 16 de plata y 9 de bronce. El diputado provincial Mariano Cascallares señaló que el récord refleja el compromiso de la comunidad con el desarrollo humano y la identidad local. "Nos llena de orgullo porque refleja el enorme compromiso con el deporte y la cultura de nuestros vecinos, quienes siempre buscan dejar la bandera de nuestro distrito en lo más alto", afirmó el legislador.