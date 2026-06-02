Cifra histórica de inscritos para los Juegos Bonaerenses 2026 en Almirante Brown

El notable interés de la comunidad browniana se da tras un desempeño excepcional en la última edición de las finales provinciales. En 2025, la delegación browniana obtuvo el segundo puesto en la clasificación general de la provincia, logrando un medallero histórico compuesto por 36 de oro, 16 de plata y 9 de bronce. El diputado provincial Mariano Cascallares señaló que el récord refleja el compromiso de la comunidad con el desarrollo humano y la identidad local. "Nos llena de orgullo porque refleja el enorme compromiso con el deporte y la cultura de nuestros vecinos, quienes siempre buscan dejar la bandera de nuestro distrito en lo más alto", afirmó el legislador.