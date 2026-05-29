Aprobaron la Rendición de Cuentas 2025 en Lomas de Zamora

Con los 16 votos del oficialismo, que aseguró que el resultado financiero fue superavitario, mientras que los 8 integrantes de los bloques opositores la rechazaron.
El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora aprobó la Rendición de Cuentas del año pasado, con los 16 votos del bloque oficialista de Unión por la Patria (UP), frente a los 8 de las bancadas opositoras. Hubo ingresos por 456 mil millones de pesos, que representó una ampliación cercana al 22 por ciento (aproximadamente 82 mil millones de pesos) respecto a lo presupuestado.
Graciela Chávez (UP), precisó que "fueron ejecutados el 98,8 por ciento de los recursos proyectados, lo que refleja un alto grado de utilización y, además, destaca un resultado financiero superavitario. Es importante remarcar que esta administración (por la que encabeza el intendente Federico Otermín) sostiene el equilibrio fiscal y el gasto social en un escenario de recursos limitados". La edil detalló que a obras públicas se asignaron 77 mil millones de pesos; a servicios públicos, 63 mil millones de pesos; a salud, 55 mil millones de pesos, y al Legislativo, casi 5 mil millones de pesos.
En tanto, la partida destinada a la Secretaría de Seguridad experimentó una suba superior al 100 por ciento en comparación con el ejercicio anterior, pasando de una proyección inicial de 16 mil millones de pesos a una ejecución efectiva consolidada de 41.000 millones de pesos. Desde la bancada del frente oficialista argumentaron que este redireccionamiento de fondos propios estuvo centrado en sostener la acción directa, la prevención del delito en centros comerciales y la proximidad territorial.
En tanto, los bloques opositores, que votaron de manera unificada en contra del expediente, cuestionaron de forma integral los criterios de reasignación de partidas, apuntando a presuntas desregulaciones en el manejo de las cuentas públicas y criticando el nivel de gasto discrecional frente a las problemáticas que presentan los barrios.
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