Aprobaron la Rendición de Cuentas 2025 en Lomas de Zamora

Graciela Chávez (UP), precisó que "fueron ejecutados el 98,8 por ciento de los recursos proyectados, lo que refleja un alto grado de utilización y, además, destaca un resultado financiero superavitario. Es importante remarcar que esta administración (por la que encabeza el intendente Federico Otermín) sostiene el equilibrio fiscal y el gasto social en un escenario de recursos limitados". La edil detalló que a obras públicas se asignaron 77 mil millones de pesos; a servicios públicos, 63 mil millones de pesos; a salud, 55 mil millones de pesos, y al Legislativo, casi 5 mil millones de pesos.