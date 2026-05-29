Abrió la inscripción para la la carrera Malvinas, Soberanía y Memoria en Almirante Brown

Se podrá participar en tres categorías, y se requiere la entrega de dos cajas de leche larga vida.
El Municipio de Almirante Brown anunció la apertura del registro de postulantes para la octava edición de la carrera atlética Malvinas, Soberanía y Memoria. La prueba, consolidada en el calendario deportivo regional desde su instauración en 2019, se llevará a cabo el domingo 7 de junio en un circuito diseñado en el entorno urbano de Rafael Calzada. La organización está a cargo del Instituto Municipal del Deporte local. Las autoridades informaron que la convocatoria central tendrá como punto de concentración y largada las instalaciones del polideportivo municipal, en las inmediaciones de la estación de trenes de la Línea General Roca (LGR), fijándose el inicio de la salida a las 8 de la mañana.
Debido a la alta demanda proyectada sobre la base de ediciones anteriores, los organizadores indicaron que los cupos de participación son limitados. La inscripción se realiza a través de la plataforma web especializada zonacorredor.com.ar. La competencia se estructuró bajo tres modalidades diferenciadas para garantizar la inclusión de atletas profesionales, aficionados y grupos familiares en tres categorías: competitiva (7 kilómetros), destinada a corredores experimentados que realizarán un circuito urbano cronometrado; participativa (3 kilómetros), configurada bajo el formato de corre-caminata, enfocada en la integración de aficionados y adultos mayores; y kids (1.000 metros), de carácter recreativo diseñado especialmente para niños.
Si bien la participación no tiene arancel, el reglamento de la prueba establece como requisito obligatorio de inscripción la entrega de dos cajas de leche larga vida. Las donaciones serán distribuidas a comedores escolares y diversas instituciones de bien público. La fecha elegida para la carrera responde a una planificación vinculada a las políticas de preservación de la memoria colectiva. Se efectúa de manera regular el primer domingo de junio con el propósito de conmemorar el Día de la Reafirmación de los Derechos de Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, fijado por ley el 10 de junio.
El diputado provincial Mariano Cascallares destacó los ejes rectores de la jornada: "Invitamos a las familias a sumarse y compartir una nueva edición de la carrera, siempre con el firme compromiso de malvinizar nuestro distrito, además de incentivar la práctica deportiva y ayudar a quienes más lo necesitan en este contexto". El operativo de seguridad de la prueba contempla cortes programados de tránsito, puestos de hidratación y la presencia de unidades de emergencias médicas.
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