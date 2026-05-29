Abrió la inscripción para la la carrera Malvinas, Soberanía y Memoria en Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown anunció la apertura del registro de postulantes para la octava edición de la carrera atlética Malvinas, Soberanía y Memoria. La prueba, consolidada en el calendario deportivo regional desde su instauración en 2019, se llevará a cabo el domingo 7 de junio en un circuito diseñado en el entorno urbano de Rafael Calzada. La organización está a cargo del Instituto Municipal del Deporte local. Las autoridades informaron que la convocatoria central tendrá como punto de concentración y largada las instalaciones del polideportivo municipal, en las inmediaciones de la estación de trenes de la Línea General Roca (LGR), fijándose el inicio de la salida a las 8 de la mañana.