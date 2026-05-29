Realizan controles aleatorios a bordo de colectivos en Almirante Brown

Los procedimientos se ejecutan de manera sorpresiva y rotativa en las distintas localidades. Buscan reforzar la seguridad de los choferes y pasajeros, mitigar delitos en zonas críticas y verificar antecedentes viales.
Un nuevo dispositivo de seguridad enfocado específicamente en el transporte público de pasajeros se implementó en Almirante Brown, según informó la Municipalidad. Efectivos de distintas divisiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires comenzaron a desplegar controles preventivos aleatorios a bordo de los colectivos que recorren el partido. La medida, coordinada de forma conjunta entre la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana local y el Ministerio de Seguridad bonaerense, sintoniza con el esquema de Operativos Sorpresivos y Rotativos de Saturación que se vienen desarrollando en los barrios de la región sur del Conurbano.
La iniciativa contempla controles para detectar personas con pedidos de captura, armas o actitudes sospechosas; la disuasión de robos y asaltos en recorridos y zonas consideradas de riesgo; la rápida intervención ante emergencias médicas, conflictos o situaciones de acoso durante los viajes; y el resguardo de los choferes. La diagramación de las zonas de inspección responde de forma estricta al Mapa de Calor delictual que confecciona periódicamente el centro de análisis técnico de la comuna.
A partir de esos indicadores sobre las frecuencias y modalidades de robos, las fuerzas de seguridad concentraron sus operativos de los últimos días en Glew y Rafael Calzada. Estas acciones complementan los dispositivos de saturación vehicular y patrullajes preventivos que ya se ejecutaron previamente en los centros urbanos y accesos de Longchamps, Malvinas Argentinas, Ministro Rivadavia, José Mármol, Claypole y Adrogué.
Para dar sustento a la intensificación de las medidas de seguridad pública en la vía pública, la intendencia local destacó el impacto de las recientes aperturas de sedes policiales descentralizadas en el distrito. Entre ellas se subraya la inauguración de la nueva base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en Ministro Rivadavia y el asentamiento del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) en Glew, el cual aporta una fuerza operativa de 60 agentes especializados en intervenciones tácticas de alta complejidad.
Por su parte, el diputado provincial Mariano Cascallares remarcó que los controles dinámicos en los colectivos se integran de forma sistémica con la red de infraestructura tecnológica que dispone Almirante Brown. La misma cuenta actualmente con 2 mil cámaras de monitoreo civil en tiempo real, tótems de seguridad con botón de pánico, paradas seguras de colectivos conectadas al despacho policial, alarmas comunitarias barriales y la aplicación para telefonía móvil "Brown Previene", utilizada de forma regular por más de 60 mil residentes para canalizar emergencias viales y de seguridad en la vía pública.
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