Realizan controles aleatorios a bordo de colectivos en Almirante Brown

Un nuevo dispositivo de seguridad enfocado específicamente en el transporte público de pasajeros se implementó en Almirante Brown, según informó la Municipalidad. Efectivos de distintas divisiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires comenzaron a desplegar controles preventivos aleatorios a bordo de los colectivos que recorren el partido. La medida, coordinada de forma conjunta entre la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana local y el Ministerio de Seguridad bonaerense, sintoniza con el esquema de Operativos Sorpresivos y Rotativos de Saturación que se vienen desarrollando en los barrios de la región sur del Conurbano.