Avanza el bacheo de la avenida Alsina en Banfield

En la primera fase se usó de concreto asfáltico para minimizar las interrupciones en el tránsito. Los trabajos ya se completaron en la mano hacia el Sur de la avenida Alsina entre Malabia y Gallo, y ahora se efectúan en los carriles en sentido contrario. Posteriormente se intervendrá el centro de Lomas de Zamora y Temperley, concluyendo en la Avenida Almirante Brown y Florencio Varela.