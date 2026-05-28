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Avanza el bacheo de la avenida Alsina en Banfield

Tras finalizar las tareas en la mano hacia el Sur entre las calles Malabia y Gallo, ahora se trabaja en la contraria.

En el marco del programa "Obras de la Comunidad", el Municipio de Lomas de Zamora está reparando las avenidas Alsina y Almirante Brown, en Banfield, Lomas de Zamora y Temperley. El objetivo es revertir el deterioro de la calzada en sectores donde el pavimento presentaba roturas, baches y desgaste estructural.

En la primera fase se usó de concreto asfáltico para minimizar las interrupciones en el tránsito. Los trabajos ya se completaron en la mano hacia el Sur de la avenida Alsina entre Malabia y Gallo, y ahora se efectúan en los carriles en sentido contrario. Posteriormente se intervendrá el centro de Lomas de Zamora y Temperley, concluyendo en la Avenida Almirante Brown y Florencio Varela.

Complementariamente se realiza la demarcación horizontal de sendas peatonales y las líneas de los carriles, la reposición de cartelería y señalética vial dañada, la pintura de cordones y la reparación de las rampas de accesibilidad en las esquinas intervenidas. Asimismo, se efectúan labores de mantenimiento del alumbrado público, de poda correctiva para el despeje de las luminarias y operativos de limpieza de sumideros.

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