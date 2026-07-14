Clausuraron tres plantas ilegales de envasado de agua potable

Frente a ese escenario, se realizó la consulta con el magistrado quien ordenó la clausura de las maquinarias, quedando inutilizadas, y se secuestraron 600 bidones plásticos de 20 litros de los cuales 100 estaban llenos, tres celulares y elementos de interés. Respecto a los implicados, dos hombres, de 62 años, y una mujer, de 39, fueron notificados de la causa. Los imputados junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley sobre el Código Alimentario Argentino (Ley 18.284); y también por infringir el artículo 172 del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de un mes a seis años el que defraude a otro mediante ardides, engaños, nombre supuesto, calidad simulada o falsos títulos.