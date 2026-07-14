Clausuraron tres plantas ilegales de envasado de agua potable

Los operativos se realizaron en Canning, en inmuebles que no contaban con las habilitaciones correspondientes.
Tres domicilios de Canning, en los que funcionaban de manera ilegal plantas de envasado de agua potable, fueron clausurados. Se comprobó que arrojaban sustancias químicas a la vía pública poniendo en riesgo la salud de los vecinos. Efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Ezeiza, perteneciente a la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de esta Institución, por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Antonio Armella, realizaron varios allanamientos tras las denuncias de vecinos por irregularidades en diversos domicilios.
Las viviendas particulares se habían transformado en fábricas de tratado y embotellado irregular de agua presumiblemente potable, para su distribución especialmente de los partidos de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría. Además, en las diversas denuncias se indicaban que las supuestas envasadoras "arrojaban sustancias químicas a la vía pública poniendo en riesgo la salud de los vecinos, como producto de la contaminación ambiental". Con el total de las pruebas obtenidas, el magistrado ordenó la realización de tres allanamientos a los inmuebles en Canning.
Durante los operativos, técnicos especializados del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina realizaron la toma de muestras al azar de los distintos domicilios a los fines de analizar los químicos y así determinar la potabilidad del agua y distintos controles bromatológicos. Con lo obtenido, se estableció que las fincas "no contaban con las habilitaciones ni documentaciones correspondientes, además de la notoria falta de limpieza e higiene requeridas para realizar dicha actividad".
Frente a ese escenario, se realizó la consulta con el magistrado quien ordenó la clausura de las maquinarias, quedando inutilizadas, y se secuestraron 600 bidones plásticos de 20 litros de los cuales 100 estaban llenos, tres celulares y elementos de interés. Respecto a los implicados, dos hombres, de 62 años, y una mujer, de 39, fueron notificados de la causa. Los imputados junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley sobre el Código Alimentario Argentino (Ley 18.284); y también por infringir el artículo 172 del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de un mes a seis años el que defraude a otro mediante ardides, engaños, nombre supuesto, calidad simulada o falsos títulos.
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