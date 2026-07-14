Desarticulan una banda de piratas del asfalto que operaba en el Conurbano y en Tucumán

Tras siete allanamientos simultáneos, la Policía Bonaerense también logró secuestrar camiones, armas de fuego y dispositivos tecnológicos utilizados por la organización delictiva.
Tres hombres fueron detenidos por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acusados de integrar una organización dedicada al robo de mercadería en tránsito bajo la modalidad de piratería del asfalto. Los arrestos principales se concretaron en Monte Grande, en el marco de una investigación penal que reveló ramificaciones operativas en el norte del país.
La desarticulación de la banda fue el resultado de una investigación que incluyó el análisis minucioso de registros fílmicos de las cámaras de seguridad viales y tareas de campo. A partir de los elementos de prueba reunidos, la Justicia ordenó siete allanamientos simultáneos que se llevaron a cabo en Monte Grande, San Antonio de Padua, Virrey del Pino y en distintos puntos de la provincia de Tucumán. En los distintos domicilios registrados, el personal policial constató la infraestructura logística con la que contaba la organización. Durante los procedimientos de detención de los sospechosos, quienes cumplían roles diferenciados en la planificación y ejecución de los asaltos.
Las fuerzas de seguridad incautaron dos camiones Mercedes-Benz y un camión Scania, presuntamente utilizados para el traslado y transbordo de los cargamentos robados; un automóvil Chevrolet Corsa que era utilizado como vehículo de apoyo; una pistola calibre 9 mm marca Pietro Beretta con la numeración de serie suprimida; diez teléfonos celulares, una soldadora láser de precisión con sus respectivos accesorios y un equipo de aire acondicionado embalado.
Los tres implicados quedaron bajo arresto formal y a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) 2 descentralizada de Esteban Echeverría, imputados bajo la calificación legal de robo agravado y piratería del asfalto. Por su parte, la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, mediante la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, mantiene abiertas las actuaciones para determinar la localización exacta de los galpones de acopio y guarda de la mercadería sustraída en la provincia de Tucumán, donde no se descartan nuevos procedimientos en las próximas horas.
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