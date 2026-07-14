Desarticulan una banda de piratas del asfalto que operaba en el Conurbano y en Tucumán

La desarticulación de la banda fue el resultado de una investigación que incluyó el análisis minucioso de registros fílmicos de las cámaras de seguridad viales y tareas de campo. A partir de los elementos de prueba reunidos, la Justicia ordenó siete allanamientos simultáneos que se llevaron a cabo en Monte Grande, San Antonio de Padua, Virrey del Pino y en distintos puntos de la provincia de Tucumán. En los distintos domicilios registrados, el personal policial constató la infraestructura logística con la que contaba la organización. Durante los procedimientos de detención de los sospechosos, quienes cumplían roles diferenciados en la planificación y ejecución de los asaltos.