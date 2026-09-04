Comenzó a funcionar el Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad

Respecto al marco conceptual de la iniciativa y su vínculo con la trayectoria de su familia, Otermín expresó: "Para mí este es un orgullo enorme, como intendente, como vecino y sobre todo como hijo de Alicia, docente que dedicó su vida profesional a la educación y la inclusión de personas ciegas y con visión reducida. Desde chiquito la escucho hablar del cambio de paradigma en torno a la discapacidad que nos permita comprender que una discapacidad no define a la persona, sino que son las barreras o los estímulos los que hacen que alguien pueda desarrollarse plenamente".