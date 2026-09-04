El intendente Otermín afirmó que "en estos tiempos tan pero tan difíciles, además de resistir, nos toca intentar hacer algo desde el lugar que cada uno tiene para construir un futuro mejor".
Comenzó a funcionar el Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad del Municipio de Lomas de Zamora, un ámbito institucional concebido para institucionalizar el diálogo entre la administración local, las familias, los centros de atención y las entidades del tercer sector. La presentación estuvo encabezada por el intendente Federico Otermín y la jefa de Gabinete, Sol Tischik, acompañados por equipos técnicos de la Agencia Municipal de Personas con Discapacidad. El organismo tiene por objetivo consolidar las políticas públicas del área y proyectar nuevas herramientas de acompañamiento e inclusión en el distrito.
Respecto al marco conceptual de la iniciativa y su vínculo con la trayectoria de su familia, Otermín expresó: "Para mí este es un orgullo enorme, como intendente, como vecino y sobre todo como hijo de Alicia, docente que dedicó su vida profesional a la educación y la inclusión de personas ciegas y con visión reducida. Desde chiquito la escucho hablar del cambio de paradigma en torno a la discapacidad que nos permita comprender que una discapacidad no define a la persona, sino que son las barreras o los estímulos los que hacen que alguien pueda desarrollarse plenamente".
"En estos tiempos tan pero tan difíciles, además de resistir, nos toca intentar hacer algo desde el lugar que cada uno tiene para construir un futuro mejor. Vamos a dejar el alma para que Lomas sea una comunidad sin discriminación, respetuosa y amorosa con todas las personas, en la que cada uno de nosotros tenga los apoyos que necesite para poder desarrollarse y tener una buena vida", agregó.
Por su parte, Tischik remarcó que el consejo buscará dar respuesta al impacto de la coyuntura socioeconómica actual sobre este colectivo, funcionando como una red de contención territorial. "Pensamos este dispositivo como un espacio de diálogo, articulación y consulta permanente para integrar la voz de las personas con discapacidad, familias, organizaciones sociales y áreas del Municipio", puntualizó la funcionaria, subrayando la responsabilidad del Estado local en la garantía de derechos y provisión de apoyos específicos.
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