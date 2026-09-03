SurUrbano

Proyectan mejorar arteria que marca el límite entre Lomas de Zamora y Almirante Brown

Realizarán trabajos de bacheo y el refuerzo de la iluminación. También se creará un paseo temático.

Los municipios de Almirante Brown y Lomas de Zamora iniciaron una agenda de trabajo coordinada para planificar obras de infraestructura y mejoras integrales en la calle 30 de Septiembre -conocida tradicionalmente como Divisoria- la arteria vial que delimita ambos partidos y cuya postergación urbana ha sido un reclamo recurrente de las familias de la zona. La jefa de Gabinete de Almirante Brown, Paula Eichel, y su par lomense, Sol Tischik, junto con equipos técnicos de Obras Públicas de ambas comunas, realizaron una recorrida y mesa de trabajo sobre el terreno para diagnosticar las necesidades más urgentes de la traza interjurisdiccional.

Históricamente condicionada por el desgaste de la calzada, la falta de luminarias eficientes y la escasa intervención edilicia al tratarse de un punto límite entre dos administraciones, la calle 30 de Septiembre comenzará a ser abordada mediante una planificación articulada. Entre las intervenciones proyectadas para transformar el entorno y revertir el deterioro del corredor, las autoridades contemplan tareas de bacheo y recomposición de la calzada para devolver la fluidez al tránsito vehicular de conexión intermunicipal.

Asimismo, se planifica la instalación y el refuerzo de luminarias para mejorar la visibilidad nocturna en un trayecto que requería mayor presencia de infraestructura pública, sumado a la creación de un paseo temático destinado a reordenar el espacio público, fortalecer la identidad de la traza divisoria y brindar mejores condiciones de habitabilidad para los vecinos de ambos distritos.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados