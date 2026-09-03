Proyectan mejorar arteria que marca el límite entre Lomas de Zamora y Almirante Brown

Los municipios de Almirante Brown y Lomas de Zamora iniciaron una agenda de trabajo coordinada para planificar obras de infraestructura y mejoras integrales en la calle 30 de Septiembre -conocida tradicionalmente como Divisoria- la arteria vial que delimita ambos partidos y cuya postergación urbana ha sido un reclamo recurrente de las familias de la zona. La jefa de Gabinete de Almirante Brown, Paula Eichel, y su par lomense, Sol Tischik, junto con equipos técnicos de Obras Públicas de ambas comunas, realizaron una recorrida y mesa de trabajo sobre el terreno para diagnosticar las necesidades más urgentes de la traza interjurisdiccional.