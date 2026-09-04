Inauguraron Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal en Presidente Perón

Ubicado en la zona de las cocheras, reemplaza a las dependencias que funcionaban en una área reducida de la sede del municipio.
El municipio de Presidente Perón presentó las instalaciones del nuevo Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COM), un espacio diseñado para centralizar la vigilancia urbana y ampliar el despliegue del sistema de prevención del delito en las distintas localidades del distrito. La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y la intendenta, Blanca Cantero. El nuevo inmueble responde a la necesidad de renovar la infraestructura de seguridad, reemplazando las antiguas dependencias que funcionaban en un área reducida dentro del edificio municipal principal.
Ubicado en la estructura desarrollada sobre la zona de las cocheras municipales, el complejo incorpora puestos de trabajo continuos divididos en guardias rotativas de ocho horas para garantizar la cobertura de monitoreo durante las 24 horas. Cuenta con una sala central de pantallas de alta resolución, un Salón de Usos Múltiples (SUM), espacio para reuniones de coordinación, áreas administrativas de archivo, recepción y dependencias de servicio para el personal.
Durante la presentación, las autoridades locales destacaron que la obra forma parte del plan integral de seguridad llevado adelante en articulación con el gobierno bonaerense, orientado a sumar equipamiento tecnológico, optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias y consolidar el patrullaje preventivo en las vías de circulación clave del partido.
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