Inauguraron Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal en Presidente Perón

Ubicado en la zona de las cocheras, reemplaza a las dependencias que funcionaban en una área reducida de la sede del municipio.

El municipio de Presidente Perón presentó las instalaciones del nuevo Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COM), un espacio diseñado para centralizar la vigilancia urbana y ampliar el despliegue del sistema de prevención del delito en las distintas localidades del distrito. La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y la intendenta, Blanca Cantero. El nuevo inmueble responde a la necesidad de renovar la infraestructura de seguridad, reemplazando las antiguas dependencias que funcionaban en un área reducida dentro del edificio municipal principal.