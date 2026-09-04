Entregaron 89 certificados de capacitación en Almirante Brown

Además, reconocieron 44 proyectos productivos con el sello oficial que da cuenta de que fueron hechos en el distrito.
Autoridades de Almirante Brown entregaron 89 certificados de capacitación y reconoció a 44 proyectos productivos con el sello oficial Hecho en Brown, en el marco del cierre de actividades de la Escuela de Emprendedores del Instituto Municipal de Economía Social (IMES). El encuentro tuvo lugar en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué y contó con la presencia del intendente interino Juan Fabiani, la jefa de Gabinete, Paula Eichel, el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone, el presidente del IMES, Víctor Capparelli, y la directora de Economía Social y Popular, Gabriela Lacquaniti. En la oportunidad, los emprendedores locales expusieron sus líneas de productos y compartieron las experiencias acumuladas a lo largo del trayecto formativo.
La capacitación dictada por la Escuela de Emprendedores consistió en un ciclo de 12 encuentros semanales enfocado en brindar herramientas teóricas y prácticas para la gestión, comercialización y consolidación de proyectos autogestionados dentro del distrito. En tanto, la marca certificadora Hecho en Brown fue otorgada a 44 iniciativas que alcanzaron los estándares municipales de origen y calidad de elaboración. Los titulares de estas unidades productivas recibieron el manual de marca, la guía de implementación, el acta de compromiso, la evaluación técnica correspondiente y material gráfico identificatorio para la aplicación en sus embalajes.
Durante la jornada también se formalizó la presentación de ocho microcréditos previamente adjudicados, destinados al financiamiento de insumos y equipamiento. El diputado provincial Mariano Cascallares subrayó el impacto de las políticas públicas orientadas a sostener el crecimiento del sector mediante asistencia técnica, herramientas de promoción y financiamiento para la economía social y popular.
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