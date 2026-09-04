Entregaron 89 certificados de capacitación en Almirante Brown

Autoridades de Almirante Brown entregaron 89 certificados de capacitación y reconoció a 44 proyectos productivos con el sello oficial Hecho en Brown, en el marco del cierre de actividades de la Escuela de Emprendedores del Instituto Municipal de Economía Social (IMES). El encuentro tuvo lugar en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué y contó con la presencia del intendente interino Juan Fabiani, la jefa de Gabinete, Paula Eichel, el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone, el presidente del IMES, Víctor Capparelli, y la directora de Economía Social y Popular, Gabriela Lacquaniti. En la oportunidad, los emprendedores locales expusieron sus líneas de productos y compartieron las experiencias acumuladas a lo largo del trayecto formativo.