Comerciantes de Esteban Echeverría reclaman más seguridad

Tras un robo en un comercio de Monte Grande en el que los empleados fueron privados de su libertad. Dos de los tres delincuentes fueron detenidos.
Un violento asalto en un comercio céntrico de Monte Grande culminó con la detención de dos hombres, luego de un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad que incluyó el uso de herramientas de monitoreo urbano y un operativo cerrojo. El hecho se inició cuando tres hombres ingresaron al establecimiento con intenciones de robo. Según el relato de las víctimas que se encontraban trabajando en el local, al menos uno de los asaltantes portaba un arma de fuego. Bajo amenazas, los delincuentes encerraron al personal dentro del baño del comercio para luego proceder a sustraer dinero en efectivo y diversa mercadería, dándose inmediatamente a la fuga.
Al tomar conocimiento del hecho, las fuerzas policiales iniciaron el rastreo de los sospechosos mediante la revisión en tiempo real de las cámaras de vigilancia de la zona. Con los datos obtenidos, las patrullas implementaron un cerrojo en las calles aledañas, logrando interceptar y aprehender a dos de las tres personas implicadas en las inmediaciones del lugar. Uno de los involucrados intentó eludir el arresto ocultándose en una vivienda particular antes de ser reducido.
Los agentes secuestraron un arma de fuego, prendas de vestir utilizadas en el hecho, el dinero en efectivo y la totalidad de la mercadería robada. Ambos sospechosos quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras intensifican la búsqueda del tercer implicado.
Desde la asociación Comerciantes Unidos de Esteban Echeverría volvieron a exigir mayor seguridad, teniendo en cuenta la reiteración de estos hechos. En ese sentido, mencionaron que a mediados de junio fue robada una panadería y a fines de mayo una joyería ubicada en pleno centro de Monte Grande. "Es inaceptable la desidia en seguridad que vivimos en Esteban Echeverría. Mientras los comercios atravesamos la peor crisis económica en décadas, sufrimos el abandono de autoridades que no garantizan ni lo mínimo. No pedimos promesas, exigimos medidas concretas y urgentes para poder trabajar en paz", expresaron desde la entidad.
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