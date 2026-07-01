Comerciantes de Esteban Echeverría reclaman más seguridad

Un violento asalto en un comercio céntrico de Monte Grande culminó con la detención de dos hombres, luego de un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad que incluyó el uso de herramientas de monitoreo urbano y un operativo cerrojo. El hecho se inició cuando tres hombres ingresaron al establecimiento con intenciones de robo. Según el relato de las víctimas que se encontraban trabajando en el local, al menos uno de los asaltantes portaba un arma de fuego. Bajo amenazas, los delincuentes encerraron al personal dentro del baño del comercio para luego proceder a sustraer dinero en efectivo y diversa mercadería, dándose inmediatamente a la fuga.