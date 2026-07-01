Persecución, choque y vuelco de un patrullero en Longchamps

Ocurrió en Boulogne Sur Mer al 2000 mientras los efectivos perseguían a delincuentes en un auto robado.
Un espectacular accidente de tránsito se registró en Longchamps cuando un móvil de la Policía Bonaerense chocó contra el frente de una vivienda y terminó volcado, en el marco de una persecución. Dejó como saldo a dos efectivos heridos y daños materiales en la propiedad afectada. De acuerdo con el testimonio de vecinos que presenciaron el episodio, el siniestro ocurrió en Boulogne Sur Mer al 2000. Una camioneta policial perseguía a delincuentes que circulaban a bordo de un automóvil recientemente robado. Durante el operativo, el conductor del patrullero habría perdido el control del vehículo, lo que provocó el impacto directo contra la fachada de la casa y el posterior vuelco de la unidad.
A los pocos minutos del incidente, se desplazó hasta el lugar el personal del SAME browniano y una dotación de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown. Los equipos de emergencia brindaron las primeras curaciones a los dos policías que viajaban en el móvil, quienes presentaban diversas heridas. Posteriormente, ambos uniformados fueron trasladados a una clínica privada de San Francisco Solano para recibir atención médica especializada. Por el momento, no se informó sobre detenciones ligadas al robo del vehículo que originó la persecución.
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