Persecución, choque y vuelco de un patrullero en Longchamps

Un espectacular accidente de tránsito se registró en Longchamps cuando un móvil de la Policía Bonaerense chocó contra el frente de una vivienda y terminó volcado, en el marco de una persecución. Dejó como saldo a dos efectivos heridos y daños materiales en la propiedad afectada. De acuerdo con el testimonio de vecinos que presenciaron el episodio, el siniestro ocurrió en Boulogne Sur Mer al 2000. Una camioneta policial perseguía a delincuentes que circulaban a bordo de un automóvil recientemente robado. Durante el operativo, el conductor del patrullero habría perdido el control del vehículo, lo que provocó el impacto directo contra la fachada de la casa y el posterior vuelco de la unidad.