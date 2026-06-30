Presentaron el Distrito Laguna San Vicente

Con la presentación de esas directrices de planeamiento urbano, la administración local busca dotar al municipio de un marco regulatorio y logístico que posicione a la Laguna de San Vicente como un motor de desarrollo turístico y comercial a nivel provincial. Las áreas técnicas de la comuna prevén iniciar de forma paulatina las primeras etapas de movimiento de suelo y obras de infraestructura básica para la delimitación vial de los sectores.

La presentación del proyecto generó diversas reacciones entre los habitantes a través de las redes sociales, dividiéndose entre el respaldo a la iniciativa y enérgicos reclamos por demandas estructurales insatisfechas. Por un lado, un sector de los vecinos manifestó su aprobación y felicitó la gestión del intendente, catalogando la propuesta como un avance positivo para el futuro local, el turismo y el embellecimiento de la zona. Por otro lado, las expresiones críticas se concentraron en la exigencia de obras de infraestructura básica en los barrios y en localidades como Alejandro Korn y Domselaar, señalando deficiencias históricas en el estado de las calles de tierra, el suministro de energía eléctrica, y la falta de redes de agua potable, cloacas y gas natural.

Asimismo, se registraron cuestionamientos de índole ambiental que advirtieron sobre el impacto de los desarrollos inmobiliarios y comerciales en las zonas de humedales, junto con pedidos de mayor transparencia en la administración de los espacios públicos e inversiones prioritarias en salud, educación y seguridad ciudadana.