Presentaron el Distrito Laguna San Vicente

En torno al espejo de agua se determinaron cuatro sectores: en el Sur se autorizará la construcción de condominios residenciales, hoteles, centros comerciales y locales gastronómicos.
En un acto junto al espejo de agua local, el intendente de San Vicente Nicolás Mantegazza presentó el Distrito Laguna San Vicente. Se trata de una planificación urbana y ambiental diseñada para intervenir y poner en valor uno de los paisajes e hitos geográficos más emblemáticos del partido. Del lanzamiento, efectuado en Quiroga y Quilmes, participaron autoridades y vecinos. Bajo el lema "Naturalmente cerca", el proyecto tiene como propósito estructural constituir un nuevo polo de atracción y centralidad en la comuna.
La premisa del plan es integrar la riqueza del patrimonio natural e histórico con la creación de infraestructura moderna, configurando un escenario propicio para la atracción de capitales y la generación de empleo genuino. La planificación para el entorno de la laguna se estructuró a partir de cuatro áreas diferenciadas, cada una de ellas proyectada para cumplir funciones específicas y complementarias dentro del esquema de desarrollo.
Sector Sur (Costanera y Polo de Crecimiento): el núcleo comercial y residencial del distrito. El pliego contempla una renovación integral del espacio público de Biocca y Quiroga, así como la recuperación del corredor verde. Se autorizarán condominios residenciales de baja escala, paseos turísticos, establecimientos hoteleros, centros comerciales y locales gastronómicos. Norte (reserva y preservación): sujeta a normativas estrictas de protección ambiental. Busca resguardar la biodiversidad del ecosistema hídrico y regular el acceso comunitario bajo parámetros de bajo impacto para la conservación del paisaje original. Este (historia y camping): enfocado en la revitalización de la infraestructura recreativa tradicional y la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural. Oeste (conectividad e innovación): un nodo estratégico para la mejora de los accesos viales y la incorporación de tecnologías aplicadas al desarrollo urbano a largo plazo.
Esa fisonomía busca dar un salto de calidad en la infraestructura de servicios para los residentes sin alterar las características históricas del pueblo. Al respecto de las metas de crecimiento ordenado que persigue el plan, el jefe comunal sanvicentino destacó que la iniciativa representa una oportunidad única para acompañar la expansión de la ciudad, cuidando el entorno natural y generando fuentes de trabajo y desarrollo sostenible para los habitantes.
Con la presentación de esas directrices de planeamiento urbano, la administración local busca dotar al municipio de un marco regulatorio y logístico que posicione a la Laguna de San Vicente como un motor de desarrollo turístico y comercial a nivel provincial. Las áreas técnicas de la comuna prevén iniciar de forma paulatina las primeras etapas de movimiento de suelo y obras de infraestructura básica para la delimitación vial de los sectores.
La presentación del proyecto generó diversas reacciones entre los habitantes a través de las redes sociales, dividiéndose entre el respaldo a la iniciativa y enérgicos reclamos por demandas estructurales insatisfechas. Por un lado, un sector de los vecinos manifestó su aprobación y felicitó la gestión del intendente, catalogando la propuesta como un avance positivo para el futuro local, el turismo y el embellecimiento de la zona. Por otro lado, las expresiones críticas se concentraron en la exigencia de obras de infraestructura básica en los barrios y en localidades como Alejandro Korn y Domselaar, señalando deficiencias históricas en el estado de las calles de tierra, el suministro de energía eléctrica, y la falta de redes de agua potable, cloacas y gas natural.
Asimismo, se registraron cuestionamientos de índole ambiental que advirtieron sobre el impacto de los desarrollos inmobiliarios y comerciales en las zonas de humedales, junto con pedidos de mayor transparencia en la administración de los espacios públicos e inversiones prioritarias en salud, educación y seguridad ciudadana.
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