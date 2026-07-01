Volvió el Recorrido Cafetero en Almirante Brown

Con una promoción de 2x1 los martes y miércoles por la tarde en 18 comercios de Adrogué, Longchamps, Burzaco, Calzada y Mármol.
Comenzó en Almirante Brown la tercera edición del Recorrido Cafetero, que los martes y miércoles por la tarde reactiva la promoción de 2x1 en café en decenas de comercios de barrio. La propuesta es coordinada por la Secretaría de Relaciones con la Comunidad del Municipio
En Adrogué, la promoción se ofrece en Nuevo Tempo (Mitre 997), Panela (Rosales 1568), The Mitre (Mitre 1171), María Bonita (Mitre 1195), Villa Antares (Parque Saludable Ramón Carrillo) y Plaza Esteban (Plaza Esteban Adrogué 31). En Longchamps en Frahel (Hipólito Yrigoyen 18253), Dal Masetto (Chiesa 708), Sueños del Azúcar (Belgrano 1239), Las Medialunas del Abuelo (Chiesa 588) y Peca' Fe (Los Studs 780). En Burzaco en Vaga Pizzería (Roca 1191), Panadería Bariloche (Eugenio de Burzaco 641) y Complejo Leblon (Pellegrini 351). En Rafael Calzada en Wicha (avenida San Martín 3490) y La Fama (Colón 3185). Y en José Mármol, en Panadería La Mouso (Bynnon 2233) y Tentare Casa de Té (Dorrego 463).
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