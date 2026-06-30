Compactaron 900 vehículos secuestrados y abandonados

La supervisión de las tareas estuvo a cargo de la jefa de Gabinete de la Comuna, Paula Eichel, quien recorrió el predio de Ghiraldo y 25 de Mayo. Las autoridades explicaron que cada unidad es sometida a un proceso previo de descontaminación antes de su destrucción definitiva, lo que constituye un eje central de la política ambiental del municipio. La acumulación prolongada de rodados judicializados o retenidos genera focos de contaminación debido a la pérdida de fluidos, aceites y la degradación de materiales, además de propiciar la proliferación de vectores de enfermedades. En ese sentido, Eichel remarcó que se trata de "una política pública que mejora la seguridad, libera los espacios públicos y mejora nuestro ambiente".