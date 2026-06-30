Comenzó la instalación de bombas depresoras en Turdera

En el marco del programa Obras de la Comunidad, avanza en Lomas de Zamora un plan integral que tiene como objetivos optimizar el funcionamiento del sistema pluvial, mejorar el escurrimiento del agua y disminuir el riesgo de anegamientos y daños materiales en los hogares. En ese sentido, comenzó un plan de instalación de bombas depresoras de napas en 30 puntos estratégicos del partido donde se registran elevados niveles de agua subterránea. Esos equipos se colocan a 9 metros de profundidad y permiten mantener controlada la altura de las napas, un factor que favorece el correcto escurrimiento del sistema de desagües, especialmente durante episodios de lluvias intensas. Asimismo, la regulación del nivel del agua subterránea contribuye a reducir los daños por filtraciones y humedad provenientes del subsuelo, ayudando a preservar la infraestructura tanto de las calzadas como de las viviendas particulares.