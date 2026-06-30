Comenzó la instalación de bombas depresoras en Turdera

Es la primera parte de un plan que se extenderá a todo el distrito. Se colocan a 9 metros de profundidad, con cañerías que conducen el líquido a los sumideros.
En el marco del programa Obras de la Comunidad, avanza en Lomas de Zamora un plan integral que tiene como objetivos optimizar el funcionamiento del sistema pluvial, mejorar el escurrimiento del agua y disminuir el riesgo de anegamientos y daños materiales en los hogares. En ese sentido, comenzó un plan de instalación de bombas depresoras de napas en 30 puntos estratégicos del partido donde se registran elevados niveles de agua subterránea. Esos equipos se colocan a 9 metros de profundidad y permiten mantener controlada la altura de las napas, un factor que favorece el correcto escurrimiento del sistema de desagües, especialmente durante episodios de lluvias intensas. Asimismo, la regulación del nivel del agua subterránea contribuye a reducir los daños por filtraciones y humedad provenientes del subsuelo, ayudando a preservar la infraestructura tanto de las calzadas como de las viviendas particulares.
Las tareas comenzaron en Turdera, donde se contempla la colocación de los dispositivos junto con cañerías complementarias que conducen el agua extraída hacia los sumideros existentes para facilitar su drenaje regulado. Actualmente, las cuadrillas realizan tareas de excavación en San Raimundo, entre Alvarado y General Riego y Núñez, donde se instalarán los equipos y 100 metros de cañerías. Posteriormente, la intervención se extenderá a otros puntos de la localidad hasta completar un total de 10 bombas depresoras. Desde el área técnica de la Comuna informó que, una vez finalizados los trabajos en Turdera, el cronograma continuará de manera sucesiva en la zona de los Centros de Gestión Municipal (CGM) de Parque Barón, Temperley y Lomas, incorporando infraestructura preventiva frente a fenómenos climáticos intensos.
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