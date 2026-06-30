Estrenan documental sobre la ex fábrica Canale de Llavallol

La narrativa del filme acompaña el día a día de los protagonistas en ese estado de incertidumbre legal, hasta el momento en que se dicta la sentencia judicial definitiva sobre el "caso Cotramel", resolviendo de forma jurídica la tenencia y continuidad de las instalaciones bajo la órbita de la cooperativa. El trailer puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=SBUNu2wOX54 "Estamos orgullosos de este documental y queremos compartirlo con ustedes, una comunidad que fue fundamental para sostener este proceso y acompañar nuestra lucha", precisó a este medio Nicolás Macchi, presidente de Cotramel y uno de los referentes de esta historia.