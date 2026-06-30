Estrenan documental sobre la ex fábrica Canale de Llavallol

Titulado "Recuperar un Futuro" y dirigido por Eduardo Schellemberg, retrata la historia de esa empresa que fue abandonada por sus dueños en 2018 y reactivada por los trabajadores.
La historia del cooperativismo de trabajo y la reconversión gremial del sur del Gran Buenos Aires suma un nuevo registro institucional y cultural. Durante todos los miércoles de julio se proyectará el documental "Recuperar un Futuro", una producción audiovisual dirigida por Eduardo Schellemberg que detalla en primera persona el proceso de quiebra, toma y reactivación productiva de la Cooperativa de Trabajo Metalúrgica Llavallol (Cotramel), ex Canale, ubicada en el partido de Lomas de Zamora.
La obra documental se configura como un testimonio histórico sobre el modelo de gestión obrera, exponiendo las complejidades de un conflicto laboral que se transformó en un emblema para el movimiento de fábricas recuperadas de la provincia de Buenos Aires. El origen del conflicto se remonta a 2018, cuando la histórica empresa metalúrgica Canale quebró y fue abandonada por sus propietarios. Ante el cierre intempestivo del establecimiento y el despido masivo del personal, 46 operarios metalúrgicos tomaron la decisión de resistir la pérdida de sus puestos de trabajo mediante la ocupación y el sostenimiento de la fábrica.
A lo largo de más de siete años de autogestión, el colectivo laboral debió subsistir en un escenario de marcada adversidad macroeconómica, combinando la producción metalúrgica a fasón con una constante batalla en el plano legal. El documental registra minuciosamente este proceso de resistencia civil y gremial frente a las reiteradas amenazas judiciales de desalojo forzoso que ponían en riesgo los medios de producción y el sustento de las familias operarias.
La narrativa del filme acompaña el día a día de los protagonistas en ese estado de incertidumbre legal, hasta el momento en que se dicta la sentencia judicial definitiva sobre el "caso Cotramel", resolviendo de forma jurídica la tenencia y continuidad de las instalaciones bajo la órbita de la cooperativa. El trailer puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=SBUNu2wOX54 "Estamos orgullosos de este documental y queremos compartirlo con ustedes, una comunidad que fue fundamental para sostener este proceso y acompañar nuestra lucha", precisó a este medio Nicolás Macchi, presidente de Cotramel y uno de los referentes de esta historia.
Los realizadores del proyecto y los representantes de la cooperativa destacaron que la producción busca visibilizar la importancia del apoyo de la comunidad local y regional para consolidar el funcionamiento técnico de la planta fabril. Las funciones especiales se llevarán a cabo los miércoles 1, 8, 15, 22 y 29 de julio a las 20 en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, avenida Corrientes 1543 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las localidades se pueden reservar a través de la plataforma https://alternativateatral.com/, en tanto que la vía de comunicación es el Instagram de la cooperativa.
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