Con un operativo cerrojo lograron detener a una banda tras el robo de una camioneta

Durante el procedimiento, el personal policial logró recuperar la camioneta Jeep Renegade en perfecto estado, junto con la documentación personal de la víctima que se encontraba en el interior. Asimismo, el vehículo utilizado por la banda fue secuestrado para ser sometido a peritajes, con el fin de determinar si poseía pedido de secuestro previo o si había sido utilizado en otros hechos delictivos bajo la misma modalidad en la región. Los cuatro detenidos, todos mayores de edad, fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Se les imputan cargos por Robo Agravado de Vehículo Automotor, mientras se analizan los registros fílmicos para consolidar las pruebas de su participación en el asalto.