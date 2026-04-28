Con un operativo cerrojo lograron detener a una banda tras el robo de una camioneta

Cuatro hombres fueron aprehendidos luego de sustraer un vehículo de alta gama bajo la modalidad de interceptación. El despliegue policial permitió recuperar el rodado y secuestrar el automóvil utilizado por los delincuentes para cometer el asalto.
Una banda compuesta por cuatro delincuentes fue desarticulada en las últimas horas tras una intensa persecución policial que se originó en Luis Guillón. Los sospechosos están acusados de haber robado una camioneta Jeep Renegade mediante el uso de un vehículo de apoyo para interceptar a la víctima. El episodio delictivo comenzó con una alerta al sistema de emergencias 911, en la que el propietario del rodado denunció que, mientras circulaba, fue abordado por los ocupantes de un Volkswagen T-Cross. Según el testimonio, cuatro individuos descendieron del automóvil y, bajo intimidación, le sustrajeron la camioneta para luego darse a la fuga en ambos vehículos.
A partir de la denuncia, las fuerzas de seguridad iniciaron un rastreo inmediato por las arterias principales de la zona. Mediante el uso de sistemas de videovigilancia y dispositivos de lectura de patentes, se logró identificar el trayecto de los sospechosos, lo que permitió a las patrullas en calle implementar un operativo cerrojo para cerrar las posibles vías de escape. Al verse rodeados por los móviles policiales, se inició una persecución que culminó cuando los asaltantes decidieron abandonar tanto la camioneta robada como el Volkswagen T-Cross en el que se movilizaban originalmente. Los sujetos intentaron continuar la huida a pie en distintas direcciones, pero fueron interceptados y reducidos por los efectivos a los pocos metros.
Durante el procedimiento, el personal policial logró recuperar la camioneta Jeep Renegade en perfecto estado, junto con la documentación personal de la víctima que se encontraba en el interior. Asimismo, el vehículo utilizado por la banda fue secuestrado para ser sometido a peritajes, con el fin de determinar si poseía pedido de secuestro previo o si había sido utilizado en otros hechos delictivos bajo la misma modalidad en la región. Los cuatro detenidos, todos mayores de edad, fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Se les imputan cargos por Robo Agravado de Vehículo Automotor, mientras se analizan los registros fílmicos para consolidar las pruebas de su participación en el asalto.
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