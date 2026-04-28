Desbaratan un búnker de drogas y detienen a un hombre en San José

La investigación se inició a partir de una serie de tareas de inteligencia que señalaron la intersección de Mitre y Benteveo como un sitio vinculado al tráfico de drogas. A los indicios recolectados por las fuerzas de seguridad se sumaron los testimonios de los vecinos del barrio, quienes denunciaron que el sospechoso realizaba disparos al aire con frecuencia, lo que generaba un clima de constante inseguridad y alarma en las inmediaciones del lugar.