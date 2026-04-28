Desbaratan un búnker de drogas y detienen a un hombre en San José

La Policía Bonaerense desarticuló un punto de venta de estupefacientes. El sospechoso fue aprehendido con dosis de pasta base tras una investigación motivada por denuncias vecinales sobre detonaciones de armas de fuego.
La Policía de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante un operativo que permitió desmantelar un punto de comercialización de estupefacientes en la localidad de San José, partido de Almirante Brown. El procedimiento, a cargo de los efectivos de la Comisaría 3ra. de la jurisdicción, culminó con la detención de un hombre de 34 años involucrado en la venta de narcóticos al menudeo.
La investigación se inició a partir de una serie de tareas de inteligencia que señalaron la intersección de Mitre y Benteveo como un sitio vinculado al tráfico de drogas. A los indicios recolectados por las fuerzas de seguridad se sumaron los testimonios de los vecinos del barrio, quienes denunciaron que el sospechoso realizaba disparos al aire con frecuencia, lo que generaba un clima de constante inseguridad y alarma en las inmediaciones del lugar.
Al momento de la aprehensión, los efectivos policiales incautaron 18 envoltorios de papel glasé que contenían pasta base, con un peso total de 4,8 gramos. Asimismo, se secuestró la suma de 25.000 pesos en efectivo, presuntamente provenientes de la actividad ilícita, y un teléfono celular que será sometido a peritajes para analizar posibles conexiones con otros eslabones de la cadena de distribución. Durante el operativo, también fueron identificados un hombre y una mujer, ambos de 32 años, quienes se encontraban en el sitio intervenido.
La causa judicial quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de la doctora María Celeste Cebalo, quien dispuso las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 23.737. Por su parte, las autoridades municipales reafirmaron su compromiso de colaborar con las fuerzas de seguridad mediante el aporte de herramientas tecnológicas y preventivas destinadas a resguardar la integridad de la comunidad en los barrios del distrito.
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