Reparan las avenidas Alsina y Almirante Brown

En el marco del programa provincial y municipal Obras de la Comunidad, el Municipio de Lomas de Zamora puso en marcha un plan de intervención profunda en las avenidas Alsina y Almirante Brown. Las tareas, que ya se encuentran en ejecución, tienen como objetivo principal revertir el deterioro de la calzada y jerarquizar el espacio público en arterias clave para el transporte público y vehicular. La primera fase del operativo se concentra en la reparación de la traza mediante la aplicación de concreto asfáltico, una medida técnica orientada a garantizar una mayor durabilidad del pavimento y aumentar los estándares de seguridad vial en la zona.