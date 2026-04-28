Reparan las avenidas Alsina y Almirante Brown

El proyecto busca mejorar la transitabilidad. Los trabajos incluyen bacheo asfáltico, optimización de luminarias y mejoras en la accesibilidad sobre uno de los corredores más transitados del distrito.
En el marco del programa provincial y municipal Obras de la Comunidad, el Municipio de Lomas de Zamora puso en marcha un plan de intervención profunda en las avenidas Alsina y Almirante Brown. Las tareas, que ya se encuentran en ejecución, tienen como objetivo principal revertir el deterioro de la calzada y jerarquizar el espacio público en arterias clave para el transporte público y vehicular. La primera fase del operativo se concentra en la reparación de la traza mediante la aplicación de concreto asfáltico, una medida técnica orientada a garantizar una mayor durabilidad del pavimento y aumentar los estándares de seguridad vial en la zona.
Las cuadrillas iniciaron las tareas en la intersección de Malabia y Alsina, con un avance proyectado hacia el sur. El esquema de trabajo se organiza de la siguiente manera: etapa Inicial, intervenciones desde el Centro de Gestión Municipal (CGM) de Banfield hasta la calle Gallo; segunda etapa, extensión de los trabajos hacia el centro de Lomas de Zamora y Temperley; y finalización, el proyecto contempla alcanzar el cruce de la avenida Almirante Brown con la calle Florencio Varela.
Más allá del bacheo, el plan del municipio contempla una serie de acciones accesorias destinadas al embellecimiento y mantenimiento urbano. Entre los puntos destacados del proyecto se encuentran la reconstrucción de rampas de acceso para mejorar la movilidad reducida y la demarcación vial para ordenar el flujo de tránsito. En términos de infraestructura de servicios, se realiza el despeje lumínico (poda correctiva) y la reparación de luminarias para mejorar la visibilidad nocturna. A esto se suman tareas de pintura de cordones, reposición de cartelería y operativos de limpieza integral en todo el corredor.
Desde la Secretaría de Obras Públicas indicaron que las labores son fundamentales para sostener la conectividad de las tres localidades involucradas. Con estas inversiones, se busca no solo agilizar el desplazamiento diario de miles de vecinos, sino también consolidar un entorno urbano más seguro y accesible en los principales accesos del partido.
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