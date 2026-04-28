Entronizaron imagen de la Virgen de Luján en el Viaducto Papa Francisco

El acto se desarrolló en la estructura vial inaugurada en 2025, que agilizó sustancialmente el tránsito en la zona sur al eliminar los cruces a nivel en la intersección de la Ruta Provincial 4 (conocida popularmente como Camino de Cintura) y la avenida Hipólito Yrigoyen, facilitando el acceso directo al Parque Industrial de Almirante Brown. Acompañaron la actividad el intendente interino, Juan Fabiani; la jefa de Gabinete, Paula Eichel; y el titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko. Durante la jornada, se destacó que la presencia de la Virgen de Luján en este sitio estratégico no solo responde a una expresión de devoción, sino que también busca fortalecer el sentido de comunidad en una obra que es símbolo de crecimiento para Burzaco.