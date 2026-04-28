Entronizaron imagen de la Virgen de Luján en el Viaducto Papa Francisco

El obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, encabezó la ceremonia. Participó el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani.
Se llevó a cabo la entronización de la imagen de la Virgen de Luján en el Viaducto Papa Francisco. La ceremonia fue presidida por el obispo de la diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, y contó con la participación de autoridades municipales, referentes del culto local y vecinos de la zona. La imagen fue donada por la comunidad de la parroquia San Cayetano de Burzaco. .
El acto se desarrolló en la estructura vial inaugurada en 2025, que agilizó sustancialmente el tránsito en la zona sur al eliminar los cruces a nivel en la intersección de la Ruta Provincial 4 (conocida popularmente como Camino de Cintura) y la avenida Hipólito Yrigoyen, facilitando el acceso directo al Parque Industrial de Almirante Brown. Acompañaron la actividad el intendente interino, Juan Fabiani; la jefa de Gabinete, Paula Eichel; y el titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko. Durante la jornada, se destacó que la presencia de la Virgen de Luján en este sitio estratégico no solo responde a una expresión de devoción, sino que también busca fortalecer el sentido de comunidad en una obra que es símbolo de crecimiento para Burzaco.
La bendición de la imagen contó con el acompañamiento de diversos representantes de la Iglesia local, entre ellos el cura párroco de la Inmaculada Concepción de Burzaco, Diego Barboza, y su par de Nuestra Señora de Lourdes de Monte Grande, Eduardo Brusa. Asimismo, participaron funcionarios del Ejecutivo municipal y de la delegación de Burzaco. "Llevamos adelante la entronización de una imagen de la Virgen de Luján en el Viaducto Papa Francisco, un símbolo de fe, esperanza y unidad nacional. Agradecemos a la parroquia San Cayetano por esta donación que fortalece la identidad y el encuentro de nuestra comunidad", expresó el jefe comunal.
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