Crecen las críticas a Gray y lo responsabilizan por "dividir" el voto y jugar para Milei

En este distrito, los libertarios obtuvieron el 36% de los votos, mientras que Fuerza Patria quedó con el segundo lugar con el 27%, y el intendente, que se postulaba con su espacio Unión Federal, obtuvo el 21%.

Facundo Prieto, uno de los referentes locales de LLA, destacó el triunfo "histórico", subrayó que "comienza una nueva etapa: la de los que no se rinden, los que trabajan y sueñan con una Argentina libre y de pie"; mientras que el senado provincial Carlos Curestis convocó "con generosidad a conformar este espacio plural, junto a concejales, consejeros escolares y dirigentes locales que comparten la convicción de que Esteban Echeverría merece una nueva etapa".

En la otra vereda, la Mesa distrital de Movimiento Derecho Al Futuro, que conduce el gobernador Axel Kicillof, criticó a quienes "eligieron dividir y especular, como Fernando Gray, que fue por fuera de Fuerza Patria".

"Nosotros seguimos dónde siempre estuvimos: con Axel, con el pueblo y con la Provincia que queremos defender y transformar. Seguimos comprometidos con la organización, la coherencia y la esperanza, porque el futuro no se decreta, se construye cada día con trabajo, convicción y comunidad", subrayan en un comunicado difundido en las redes sociales.

El docente universitario y dirigente peronista de Esteban Echeverría Sergio Medviginer no dudó en señalar que "el daño que le causó Gray al peronismo es irreparable", y criticó también a Santiago Cúneo y Alberto Samid por "restar" votos al peronismo. «Fueron casi cinco puntos del peronismo que se dividieron entre Gray, Cúneo y Samid. La verdad que eso representó un golpe muy grande para el peronismo y contribuyó significativamente a la derrota en la Provincia», concluyó.

Otro de los que criticó duramente a Gray fue Gustavo Cañete, calificó a Gray como "traidor" y pidió que se le exija su renuncia como presidente del Partido Justicialista de Esteban Echeverría. "Es una traición imperdonable, porque tiene una responsabilidad política muy alta al ser el presidente del partido y terminó favoreciendo y jugando para la Libertad Avanza", expresó el dirigente peronista.

Aunque no es de extracción justicialista, el Defensor del Pueblo bonaerense adjunto y vecino de Echeverría, Walter Martello, expresó: "Gray huyó, dividió y perdió. Un fuerte grupo de militantes se le animaron y le sacaron más de 6 puntos de diferencia".

"La ciudadanía dejó en claro: no convalida la continuidad de un proyecto que, tras más de dos décadas, exhibe señales de agotamiento y desmesura de los gastos públicos", explicó, al tiempo que añadió que "este resultado no puede leerse únicamente como una victoria parcial de la libertad alianza, por fragmentación sino como la evidencia de que hay por primera vez otras opciones, dispuestas a terminar con 20 años de Gray en el municipio".