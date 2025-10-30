Acuerdo entre el sector público y privado para fomentar la capacitación y potenciar la inserción laboral

El acuerdo también busca la elaboración y ejecución de planes de carrera y diseños curriculares para la formación de perfiles técnicos especializados en construcción en seco. La iniciativa incluye certificación universitaria por parte de la UNaB de competencias técnicas, y la realización de actividades de formación profesional en el edificio Escuela de la Fundación Barbieri, industria líder en el rubro, fortaleciendo el trabajo entre estudiantes, trabajadores y empresas locales.

Asimismo se buscará formar perfiles profesionales vinculados a las distintas familias de la construcción (electricidad, gas, instalaciones sanitarias, energías renovables y aberturas, entre otras), con especialización en construcción en seco. Durante la jornada, Cascallares destacó "la importancia de seguir articulando entre el sector productivo, la universidad y el Municipio para generar más oportunidades de formación y empleo local, acompañando el desarrollo industrial con educación pública de calidad". Participaron por la industria el presidente Walter Barbieri; el director de Estrategia, Juan Francisco Barbieri; la gerente de Cadena de Abastecimiento y Operaciones, María Luján Barbieri; el presidente de Incose, Francisco Pedrazzí; el gerente de Consul Steel, Bruno Balbi; y la líder técnica del Grupo Barbieri, Lorena Aguerre.

De la UNaB también estuvieron presentes el vicerrector Facundo Nejamkis; secretario de Extensión y Bienestar, Ignacio Jawtuschenko; la directora general de Desarrollo Territorial, Luciana Boroccioni; y el responsable de la Escuela de Educación Profesional, Julio Sánchez. Mientras que por el Municipio, lo hicieron el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone, y el subsecretario de la Agencia de Desarrollo Productivo y Empleo, Leandro Gavioli.