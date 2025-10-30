Acuerdo entre el sector público y privado para fomentar la capacitación y potenciar la inserción laboral

El Municipio, la Universidad de Brown y referentes de importantes industrias locales articularán acciones para elaborar y ejecutar planes de carreras y diseños curriculares y programas de pasantías.
A través de un acuerdo firmado por el Municipio de Almirante Brown, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) y referentes de la industria local, se articularán acciones para fomentar la formación profesional y la inserción laboral en las empresas del distrito. El encuentro tuvo lugar en la planta de la empresa Barbieri, ubicada en el parque industrial de Burzaco, estuvo encabezado por el intendente Mariano Cascallares, el rector de la casa de altos estudios, Pablo Domenichini; y ejecutivos de las firmas Incose, Consul Steel y de la empresa anfitriona.
El acuerdo también busca la elaboración y ejecución de planes de carrera y diseños curriculares para la formación de perfiles técnicos especializados en construcción en seco. La iniciativa incluye certificación universitaria por parte de la UNaB de competencias técnicas, y la realización de actividades de formación profesional en el edificio Escuela de la Fundación Barbieri, industria líder en el rubro, fortaleciendo el trabajo entre estudiantes, trabajadores y empresas locales.
Asimismo se buscará formar perfiles profesionales vinculados a las distintas familias de la construcción (electricidad, gas, instalaciones sanitarias, energías renovables y aberturas, entre otras), con especialización en construcción en seco. Durante la jornada, Cascallares destacó "la importancia de seguir articulando entre el sector productivo, la universidad y el Municipio para generar más oportunidades de formación y empleo local, acompañando el desarrollo industrial con educación pública de calidad". Participaron por la industria el presidente Walter Barbieri; el director de Estrategia, Juan Francisco Barbieri; la gerente de Cadena de Abastecimiento y Operaciones, María Luján Barbieri; el presidente de Incose, Francisco Pedrazzí; el gerente de Consul Steel, Bruno Balbi; y la líder técnica del Grupo Barbieri, Lorena Aguerre.
De la UNaB también estuvieron presentes el vicerrector Facundo Nejamkis; secretario de Extensión y Bienestar, Ignacio Jawtuschenko; la directora general de Desarrollo Territorial, Luciana Boroccioni; y el responsable de la Escuela de Educación Profesional, Julio Sánchez. Mientras que por el Municipio, lo hicieron el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone, y el subsecretario de la Agencia de Desarrollo Productivo y Empleo, Leandro Gavioli.
comentar