Detienen a tres hombres por tenencia y comercialización de drogas en Monte Grande

La Policía bonaerense, además, secuestró 556,7 gramos de cocaína, 237 gramos de pasta base; marihuana sin fraccionar, un revólver calibre 32, un celular, una balanza de precisión y dinero en efectivo.
Tras una investigación realizada luego de una serie de denuncias de vecinos de la zona, la Policía Bonaerense detuvo a tres hombres en el Barrio La Paz, de la localidad de Monte Grande, por tenencia y comercialización de estupefacientes. Uno de ellos, además, tenía pedido de captura por homicidio.
Gracias al análisis de imágenes de la cámaras de vigilancia, se pudo dar seguimiento a los sospechosos y, luego de corroborar la actividad delictiva, agentes de la Delegación Departamental Ezeiza de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, en conjunto con la Policía Departamental de Esteban Echeverría, realizaron una serie de allanamientos en tres viviendas de Monte Grande.
Allí se procedió a la detención de tres hombres, de 33, 30 y 22 años, este último con pedido de captura desde noviembre de 2024 por homicidio agravado criminis causa, robo agravado por uso de arma de fuego y robo agravado cometido en poblado y en banda.
El personal policial secuestró 556,7 gramos de cocaína distribuidos en 375 envoltorios; 237 gramos de pasta base en 158 envoltorios; 10 gramos de marihuana sin fraccionar, un revólver calibre 32, un celular, una balanza de precisión y 74.750 pesos en efectivo.
