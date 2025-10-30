Detienen a tres hombres por tenencia y comercialización de drogas en Monte Grande

Gracias al análisis de imágenes de la cámaras de vigilancia, se pudo dar seguimiento a los sospechosos y, luego de corroborar la actividad delictiva, agentes de la Delegación Departamental Ezeiza de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, en conjunto con la Policía Departamental de Esteban Echeverría, realizaron una serie de allanamientos en tres viviendas de Monte Grande.

Allí se procedió a la detención de tres hombres, de 33, 30 y 22 años, este último con pedido de captura desde noviembre de 2024 por homicidio agravado criminis causa, robo agravado por uso de arma de fuego y robo agravado cometido en poblado y en banda.

El personal policial secuestró 556,7 gramos de cocaína distribuidos en 375 envoltorios; 237 gramos de pasta base en 158 envoltorios; 10 gramos de marihuana sin fraccionar, un revólver calibre 32, un celular, una balanza de precisión y 74.750 pesos en efectivo.